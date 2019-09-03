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美網／首次男、女單第1種子無緣8強　男單11年無人衛冕

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▲美網,大坂直美,本西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲大坂直美無緣晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

美網女單頭號種子大坂直美，3日凌晨對決瑞士名將本西奇(Belinda Bencic)，不過身為衛冕冠軍的大坂直美卻不幸直落2，遭到本西奇以7比5、6比4淘汰，無緣晉級8強。而先前男單頭號種子喬科維奇(Novak Djokovic)則在0比2落後情況下，因為肩傷退賽，而這也是美網首次男、女單頭號種子均無緣8強。

女單衛冕冠軍大坂直美在面對本西奇的比賽，整場都遭到壓制，最終以直落2無緣8強，這也是她本季第3次敗給本西奇。另外2日男單衛冕冠軍，同時也是頭號種子的喬科維奇，則在16強對決瓦林卡(Stan Wawrinka)時，在前2盤以4比6、5比7落後的情況下，第3盤僅打了3局，在1比2落後情況下選擇退賽。

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▲喬科維奇肩傷無奈退賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇16強因傷退賽。（圖／達志影像／美聯社）

現在喬科維奇、大坂直美都止步16強，這是美網史上第一次男、女單的頭號種子都無緣8強。而在女單部分，本屆目前只剩下小威廉斯(Serena Williams)一位大滿貫女單冠軍；隨著大坂直美的落敗，代表著今年也將產生4位新的大滿貫女單冠軍，這是連續第3年出現這樣的強況。

今年澳網是由大坂直美奪冠、法網是由巴蒂奪冠、溫網則是由哈勒普(Simona Halep)奪冠；2018年4大滿貫冠軍依序則是沃茲尼亞琪(Caroline Wozniacki)、哈勒普、科柏(Angelique Kerber)、大坂直美。

值得一提的是，今年美網已經連續5年迎來不同的女單冠軍，上一位成功衛冕的還是2014年的小威；男單則是已經連續11年沒人能衛冕成功，上一次做到衛冕的則是2008年實現5連冠的費德勒(Roger Federer)。

▲季米特洛夫、費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲美網上一次成功衛冕的是費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美網喬科維奇大坂直美費德勒
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