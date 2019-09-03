運動雲

>

美網／詹家混雙晉級　4強上演姐妹內戰

ETtoday運動雲

▲詹詠然和多迪格搶下13連勝。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然和多迪格搶下13連勝。（圖／劉雪貞提供）

記者林育正／綜合報導

「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴與各自的搭檔在美網混雙籤表中挺進，3日早上紛紛奪下勝利，接下來兩人將在混雙4強上演姐妹鬩牆，這也代表決賽一定會有台灣選手出賽。

詹詠然和多迪格(Ivan Dodig)在8強陷入應戰，首盤與美國的艾塔烏（Raquel Atawo）以及法國的馬丁(Fabrice Martin)殺到搶7才以7比6(3)拿下。次盤卻在末段遭到兩次破發3比6進入搶10，幸虧兩人技高一籌在6比3領先時連下4分，以7比6(3)、3比6、10比3搶下4強席位。

請繼續往下閱讀...

頭號種子詹皓晴和麥可(Michael Venus)碰上捷克的佩絲克(Kveta Peschke)，與荷蘭的庫爾霍夫（ Wesley Koolhof），首盤先以兩次破發穩住優勢6比3先奪首盤。次盤雙方各自破發3刺殺進搶7。但詹皓晴和麥可表現超水準給對手「送蛋」，最終6比3、7比6(0)晉級4強。

連同法網和溫網奪冠，詹詠然和多迪格已奪下13連勝，接下來4強將上演姐妹鬩牆，也確定有一組能夠晉級決賽。詹詠然有機會挑戰3連冠，詹皓晴則是在2017美網闖進過混雙決賽，但以亞軍作收，當時的搭檔就是麥可。這次將力拚以下犯上淘汰姊姊，為自己大滿貫首冠奮鬥。

關鍵字： 美網詹詠然詹皓晴
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

前桃猿洋投道恩斯遭強襲球擊中臉部　當場趴地送醫檢查

世籃賽／戰鬥民族強壓太極虎　南韓2連敗晉級無望

莊智淵和蔣澎龍20年恩怨再續 　蔣教導林昀儒取代莊一哥

U18世界盃／連兩年勝日本　中華隊有望分組第一進複賽

中職／引退年拿獎？彭政閔最佳DH達標　統一獅二三壘從缺

世籃賽／易建聯24分8籃板難回天　大陸3分惜敗波蘭

「林書豪應得的肯定遠超冠軍戒」　加國記者力挺道出亞裔球員辛酸

U18世界盃／佐佐木朗希台日戰場邊熱身　日美球探關注

U18世界盃／及時雨！中華隊因雨裁定3比1擊敗日本

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

熱門新聞

前桃猿洋投道恩斯遭強襲球擊中臉部　當場趴地送醫檢查

世籃賽／戰鬥民族強壓太極虎　南韓2連敗晉級無望

莊智淵和蔣澎龍20年恩怨再續 　蔣教導林昀儒取代莊一哥

U18世界盃／連兩年勝日本　中華隊有望分組第一進複賽

中職／引退年拿獎？彭政閔最佳DH達標　統一獅二三壘從缺

世籃賽／易建聯24分8籃板難回天　大陸3分惜敗波蘭

讀者回應

﻿

最新新聞

1美網首次男女單第1種子無緣8強

2老虎小聯盟日裔球員　溜滑板重創過世

3這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

46隊提前晉級16強　波蘭剋大陸自豪

5韓國公布12強60人　沒有大聯盟球員

熱門新聞

1道恩斯遭強襲球擊中臉　趴地送醫檢查

2戰鬥民族強壓 南韓2連敗晉級無望

3莊智淵和蔣澎龍20年競合再上演

4U18中華隊有望分組第一進複賽

5引退年拿獎？　彭政閔最佳DH達標

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366