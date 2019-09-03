美網／詹家混雙晉級　4強上演姐妹內戰

▲詹詠然和多迪格搶下13連勝。（圖／劉雪貞提供）



記者林育正／綜合報導

「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴與各自的搭檔在美網混雙籤表中挺進，3日早上紛紛奪下勝利，接下來兩人將在混雙4強上演姐妹鬩牆，這也代表決賽一定會有台灣選手出賽。

詹詠然和多迪格(Ivan Dodig)在8強陷入應戰，首盤與美國的艾塔烏（Raquel Atawo）以及法國的馬丁(Fabrice Martin)殺到搶7才以7比6(3)拿下。次盤卻在末段遭到兩次破發3比6進入搶10，幸虧兩人技高一籌在6比3領先時連下4分，以7比6(3)、3比6、10比3搶下4強席位。

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頭號種子詹皓晴和麥可(Michael Venus)碰上捷克的佩絲克(Kveta Peschke)，與荷蘭的庫爾霍夫（ Wesley Koolhof），首盤先以兩次破發穩住優勢6比3先奪首盤。次盤雙方各自破發3刺殺進搶7。但詹皓晴和麥可表現超水準給對手「送蛋」，最終6比3、7比6(0)晉級4強。

連同法網和溫網奪冠，詹詠然和多迪格已奪下13連勝，接下來4強將上演姐妹鬩牆，也確定有一組能夠晉級決賽。詹詠然有機會挑戰3連冠，詹皓晴則是在2017美網闖進過混雙決賽，但以亞軍作收，當時的搭檔就是麥可。這次將力拚以下犯上淘汰姊姊，為自己大滿貫首冠奮鬥。