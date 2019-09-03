世籃賽／6隊提前晉級16強　波蘭剋大陸自豪「世界認識我們了」

記者游郁香／綜合報導

男籃世界盃前3天打完後，已有6支球隊確定提前晉級16強，包括阿根廷、義大利、波蘭、俄羅斯、塞爾維亞和西班牙；其中波蘭驚險在延長賽以3分差力克地主大陸隊，主帥泰勒(Michael Taylor)自豪表示，「經過今晚，世界認識我們波蘭陣中的球員了。」

隊史第2度打進世界盃的波蘭，小組賽首戰以80比69痛宰委內瑞拉，2日晚間迎來關鍵戰役，與地主大陸一較高下，儘管首節打完就落後10分，但他們次節重整旗鼓，頻頻製造犯規站上罰球線追分，次節打完反倒取得4分超前。兩隊下半場陷入激戰，末節最後4秒，中國長人周琦發界外球失誤，波尼特卡(Mateusz Ponitka)趁機抄截，迫使趙睿祭出犯規，波尼特卡兩罰一中，將戰線逼入延長賽。

波蘭挺住巨大的壓力，終場以79比76帶走了勝利，也以2勝0敗提前晉級16強。這一勝讓波蘭主帥泰勒振奮不已，「在這場比賽之前，我們在休息室討論過，我的球員希望世界上的人們能認識他們。」他表示很多歐洲隊伍都因為在國際舞台的優異表現而備受尊重，但波蘭目前還處於建立傳統的階段。

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「經過今晚，世界認識我們波蘭陣中的球員了。」泰勒自豪地說，「我以我的球員為榮，他們將因為在國家隊生涯優異的表現而被銘記。」波蘭曾28度打進歐錦賽，但他們前一次出現在世界盃舞台上，已經得追溯到1967年，當時參賽隊伍僅12支。

除了波蘭之外，B組的阿根廷、俄羅斯；C組的西班牙；D組的塞爾維亞、義大利；也都以2勝0敗提前晉級16強。