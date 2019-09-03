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台北公開賽／亞青4強蘇力揚敗美國站冠軍林俊易　拚世青賽拿牌

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▲▼台北公開賽,蘇力揚 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲蘇力揚 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

世界羽聯（BWF）超級300賽台北公開賽，3日在台北小巨蛋登場，前兩天先進行會外賽，第一場登場的就是台將內戰，由2019亞洲青少年羽球錦標賽打進4強的蘇力揚，交手超級300賽美國公開賽奪冠的林俊易。最後林俊易上演三局（18：21、21：17、21：17）逆轉勝。

蘇力揚和林俊易過去曾在2017年首次交手，由蘇力揚三局拿下勝利，本次是兩人在同球團之後的再度交手，第一局林俊易失誤過多，讓蘇力揚掌握比賽一路領先，第二局林俊易3：0的優勢，蘇力揚追至13平手後反超，不過林俊易還是先扳平戰局。

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▲▼台北公開賽,蘇力揚 。（圖／記者謝孟儒攝）

到了決勝局林俊易開局就是6：3領先，一路掌握比賽，中間蘇力揚緊咬比分，化解兩個賽點，但還是讓林俊易先搶下勝利。賽後蘇力揚談到，「自己在第二局領先時沒有把握，心態太過急躁，才導致比數被拉開，到了決勝局一開始心態還沒有調整好，後面才追上，但很可惜啊，沒能贏下。」

蘇力揚第二次參加台北公開賽，超級300賽等級的一年也只有參賽台北站，原本今年的目標就是希望可以打進會內賽，「當初知道對上林俊易覺得應該是五五波，我們現在是隊友，對彼此都很熟悉，但我到決勝局就一片空白，就是機會來了沒有把握好。」

▼林俊易 。

▲▼台北公開賽,林俊易 。（圖／記者謝孟儒攝）

今年17歲的蘇力揚在日前在亞青賽，打進4強搶下一塊銅牌，「賽前預期8強而已，沒想到可以打到4強，其實也不是4強的大陸對手太強，是前一場對南韓的時候，戰術沒有調好，導致體力消耗太快，4強就有點沒力了，不然其實很有機會的。」

蘇力揚談到自己目前交手過的對手中，覺得最強、完全不同等級的就是台灣一哥周天成，「我從以前看他比賽到現在，真的進步很多，在全團賽有遇到就滿一面倒的，感覺比較節奏都是他掌握住了，我只能一直防守救球，沒辦法打出自己想打的樣子，但是他也是我的目標、學習的對象。」

蘇力揚接下來要打超級100賽的越南公開賽，緊接著世青賽，「我的優勢就是抗壓性比較好，上場比較不會緊張，不過在比賽掌握上面還要加強，目標可以在世青賽拿一面獎牌。」

▲▼台北公開賽,林俊易 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 台北公開賽林俊易蘇力揚周天成
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