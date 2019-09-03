韋蘭德無安打比賽後柯爾再飆14K　太空人連2先發14K歷史首見

▲柯爾（Gerrit Cole）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

太空人夢幻輪值並非浪得虛名！昨天韋蘭德（Justin Verlander）14K無安打比賽，3日柯爾（Gerrit Cole）對釀酒人繳出6局14K好投，寫下1893年以來首次的連2場先發投手14K紀錄。

根據《ELias Sports Bureau》報導，這是自1893年投手丘與本壘板距離拉長到60英呎之後，大聯盟歷史上第一場，單一球隊連續2場先發投手14K比賽。

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可惜柯爾的好投並未能取得勝投，所幸太空人在第10局依然拿下勝利。柯爾6局失1分在2比1領先之際退場，但9局守護神歐蘇納（Roberto Osuna）被耶里奇（Christian Yelich）擊出追平陽春砲把戰線拖進延長賽，10局史普林格（George Springer）還以顏色，中外野方向全壘打，幫助太空人以3比2驚險獲勝。

柯爾三振數累積到266K，超越韋蘭德的257K要回美聯三振王領先地位，陣中已經有2名美聯賽揚獎大熱門的太空人，731交易大限又從響尾蛇引進前賽揚得主「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke），組成近代最強「夢幻三巨投」。