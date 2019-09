美網／納達爾炸裂蛇球晉級8強　伍茲激動振臂歡呼

▲納達爾晉級美網8強。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)在美網16強戰以6比3、3比6、6比1、6比2擊敗2014年冠軍席里奇(Marin Cilic)晉級8強。第四盤他更從邊線掃出一記「蛇球」得分讓全場沸騰,連高俅天王老虎伍茲(Tiger Woods)都激動起立振臂歡呼!

「這說起來簡單,但做起來非常困難。這球截擊打得好,讓我一路追球。我快速衝過去看到最後一刻還有一點小空間,這是唯一拿下分數的辦法。這球我打得滿好的,但也需要一些運氣。」納達爾談到「蛇球」說道。這球席里奇先以直線球將他壓在底線,再上網截擊斜線球,眼看就要將分數拿下,卻被納達爾打出本戰最好球。

老虎伍茲本戰情緒高昂為蠻牛喝彩,成為攝影機捕捉焦點。賽後納達爾也向他致敬,「我總是說我沒有一個非常崇拜的偶像,但如果真的要選一位,那就是他了。」

不過在比賽過程中,卻是納達爾在本屆美網首次丟掉一盤。「第二盤讓他拿到太多分數,他比我更積極進攻,擊球也非常強勁。我需要做一些調整,努力針對第二發球打回場內改變局勢。」

現在美網8強全數出爐,以目前情勢來看決賽有可能上演經典大戲費納對決。納達爾將挑戰美網第四冠,兩人過去曾沒在美網決賽交手過。

從籤表上至下,男單8強對戰組合分別是瓦林卡(Stan Wawrinka)對梅德韋傑夫(Daniil Medvedev);費德勒(Roger Federer)對季米特洛夫(Grigor Dimitrov);貝雷蒂尼(Matteo Berrettini)對孟菲爾斯(Gael Monfils);納達爾對「阿根廷小巨人」史瓦茲曼(Diego Schwartzman)。

