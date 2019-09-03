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張育成8下游擊滾地出局　大聯盟生涯首打點　

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▲克里夫蘭印地安人隊張育成。（圖／達志影像／美聯社）

▲克里夫蘭印地安人隊張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

印地安人隊內野手張育成3日（台北時間）在主場出戰白襪隊的比賽，擔任先發8棒三壘手，8局下二、三壘有人，游擊滾地出局，但打回大聯盟生涯首分打點。

印地安人8局下一出局二、三壘有人，張育成今天第5次上場打擊，打到游擊滾地球出局，打回1分，大聯盟首分打點進帳。

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印地安人在1局下首棒林德被保送再盜上二壘，一出局到三壘，二出局後普伊格（Yasiel Puig）及盧普洛（Jordan Luplow）都被保送成滿壘，雷耶斯（Franmil Reyes）右外野清壘二壘安打打進3分，裴瑞茲（Roberto Perez）內野安打攻占一、三壘，張育成打到三壘強勁滾地球，被攔下來傳二壘造成跑者出局。

白襪在3局上扳回1分。印地安人在3局下一出局雷耶斯被保送，裴瑞茲安打占一、三壘有人，張育成被保送成滿壘，佛里曼（Mike Freeman）高飛犧牲打打回1分。

4局上白襪一壘有人時打到三壘滾地球，張育成接到傳二壘封殺跑者，但二壘手佛里曼暴傳一壘，打者上到二壘，白襪隨後二壘安打再追1分。

印地安人4局下普伊格右外野二壘安打，鮑爾斯（Jake Bauers）轟出2分全壘打。白襪在5局上利用二壘安打，以及右外野手普伊格傳球失誤到三壘，高飛犧牲打再扳1分。

5局下印地安人一出局無人在壘，張育成遭到三振2。6局下由桑塔納（Carlos Santana）陽春砲再拿1分。

張育成在7局上一出局，再被選了保送，單場第2次保送上壘，佛里曼右外野二壘安打，張育成跑到三壘，攻占二、三壘，利用林德右外野安打，張育成回本壘得分，印地安人高飛犧牲打再得1分。安打又拿1分，單局攻進3分。

關鍵字： 張育成
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