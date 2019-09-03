美網／大坂直美不敵本西奇　無緣8強讓出球后寶座

▲大坂直美無緣8強，將球后寶座讓出。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

美網女單頭號種子大坂直美，3日凌晨對決瑞士名將本西奇(Belinda Bencic)，不過身為衛冕冠軍的大坂直美卻不幸直落2，遭到本西奇以7比5、6比4淘汰，無緣晉級8強，同時也將世界第一的寶座讓出；本西奇則是自2014年美網後，睽違5年再闖大滿貫女單8強。

首盤大坂直美就處在下風，在首局本西奇就率先拿到破發點，隨後大坂直美自己出現雙發失誤遭到破發，第2局本西奇又成功保發；不過後面比賽一度進入膠著，局數戰成5比5平手。第11局雙方成30比30平手後，本西奇接發球狀態提升，率先拿到破發點後，又成功破發，接下來本西奇又成功保發，以7比5率先搶下一盤。

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▲本西奇直落2拍掉大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）



到了第2盤，雙方狀態都提升，各自保發後局數戰成2比2平手，但接下來第5局大坂直美發球局卻遭受挑戰，在0比30的情況下，又被本西奇以反拍取得破發點，結果大坂直美又出現雙誤丟掉發球局；後來本西奇成功保發，將局數擴大到4比2領先。儘管大坂直美後來反撲，但本西奇都成功擋下，在5比4的情況下，輪到本西奇的發球局，最終她也成功保發，以6比4勝出，直落2擊敗大坂直美挺進8強。

這已經是本季大坂直美對戰本西奇的3連敗，而沒有能成功衛冕，大坂直美在新的一週世界排名，將會把世界第一的寶座讓給巴蒂(Ashleigh Barty)，個人在美網的10連勝也遭到終結。本西奇則是自2014年8強賽輸給中國女將彭帥後，睽違5年再次挺進大滿貫女單8強，接下來的對手是23號種子薇琪克(Donna Vekic)。