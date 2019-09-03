運動雲

>

美網／大坂直美不敵本西奇　無緣8強讓出球后寶座

ETtoday運動雲

▲美網,大坂直美,本西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲大坂直美無緣8強，將球后寶座讓出。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

美網女單頭號種子大坂直美，3日凌晨對決瑞士名將本西奇(Belinda Bencic)，不過身為衛冕冠軍的大坂直美卻不幸直落2，遭到本西奇以7比5、6比4淘汰，無緣晉級8強，同時也將世界第一的寶座讓出；本西奇則是自2014年美網後，睽違5年再闖大滿貫女單8強。

首盤大坂直美就處在下風，在首局本西奇就率先拿到破發點，隨後大坂直美自己出現雙發失誤遭到破發，第2局本西奇又成功保發；不過後面比賽一度進入膠著，局數戰成5比5平手。第11局雙方成30比30平手後，本西奇接發球狀態提升，率先拿到破發點後，又成功破發，接下來本西奇又成功保發，以7比5率先搶下一盤。

請繼續往下閱讀...

▲美網,大坂直美,本西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲本西奇直落2拍掉大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

到了第2盤，雙方狀態都提升，各自保發後局數戰成2比2平手，但接下來第5局大坂直美發球局卻遭受挑戰，在0比30的情況下，又被本西奇以反拍取得破發點，結果大坂直美又出現雙誤丟掉發球局；後來本西奇成功保發，將局數擴大到4比2領先。儘管大坂直美後來反撲，但本西奇都成功擋下，在5比4的情況下，輪到本西奇的發球局，最終她也成功保發，以6比4勝出，直落2擊敗大坂直美挺進8強。

這已經是本季大坂直美對戰本西奇的3連敗，而沒有能成功衛冕，大坂直美在新的一週世界排名，將會把世界第一的寶座讓給巴蒂(Ashleigh Barty)，個人在美網的10連勝也遭到終結。本西奇則是自2014年8強賽輸給中國女將彭帥後，睽違5年再次挺進大滿貫女單8強，接下來的對手是23號種子薇琪克(Donna Vekic)。

關鍵字： 美網大坂直美本西奇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

推薦閱讀

前桃猿洋投道恩斯遭強襲球擊中臉部　當場趴地送醫檢查

世籃賽／戰鬥民族強壓太極虎　南韓2連敗晉級無望

莊智淵和蔣澎龍20年恩怨再續 　蔣教導林昀儒取代莊一哥

U18世界盃／連兩年勝日本　中華隊有望分組第一進複賽

世籃賽／易建聯24分8籃板難回天　大陸3分惜敗波蘭

中職／引退年拿獎？彭政閔最佳DH達標　統一獅二三壘從缺

「林書豪應得的肯定遠超冠軍戒」　加國記者力挺道出亞裔球員辛酸

U18世界盃／佐佐木朗希台日戰場邊熱身　日美球探關注

U18世界盃／及時雨！中華隊因雨裁定3比1擊敗日本

世籃賽／暴龍冠軍教頭執教首戰氣到捶地　加國對立陶宛將是生死戰

熱門新聞

前桃猿洋投道恩斯遭強襲球擊中臉部　當場趴地送醫檢查

世籃賽／戰鬥民族強壓太極虎　南韓2連敗晉級無望

莊智淵和蔣澎龍20年恩怨再續 　蔣教導林昀儒取代莊一哥

U18世界盃／連兩年勝日本　中華隊有望分組第一進複賽

世籃賽／易建聯24分8籃板難回天　大陸3分惜敗波蘭

中職／引退年拿獎？彭政閔最佳DH達標　統一獅二三壘從缺

讀者回應

﻿

最新新聞

1納達爾炸裂蛇球晉級8強

2張育成8下游擊滾地　大聯盟生涯首打點

3美網／大坂直美無緣8強讓出球后

4張育成7下再保送掀攻勢　回本壘得分

5中國男籃取奧運資格打排名賽不樂觀

熱門新聞

1道恩斯遭強襲球擊中臉　趴地送醫檢查

2戰鬥民族強壓 南韓2連敗晉級無望

3莊智淵和蔣澎龍20年競合再上演

4U18中華隊有望分組第一進複賽

5易建聯24分難回天　大陸3分惜敗波蘭

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366