世籃賽／周琦致命失誤+必進球失手慘成戰犯　郭艾倫打不到14分鐘氣哭

▲郭艾倫(左)打不到14分鐘就5犯，年輕長人周琦(右)關鍵時刻連續失誤。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

世界盃地主大陸男籃在小組賽第2戰碰上波蘭，首節一度拉開10分領先，卻在次節遭反超，更糟糕的是，當家主控郭艾倫陷入犯規麻煩，僅打了13分31秒就領到5次犯規被迫提前退場，懊悔不已的他被鏡頭拍到疑似落下不甘心的眼淚；最終大陸隊被逼入延長賽以3分飲恨，下一戰對委內瑞拉必須全力搶勝。

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大陸隊在世界盃首戰以70比55輕鬆擊落象牙海岸，第2戰碰上波蘭力拚贏球取得提前晉級的機會，在地主球迷加持之下，首節打得虎虎生風，拉開10分領先；但戰局在次節發生變化，波蘭不斷製造犯規站上罰球線取分，上半場打完反倒取得4分超前。

「中國第一控」郭艾倫在第3節一次防守的過程中，領到了個人第5次犯規，被迫提前退場，他難以置信仍試圖向裁判解釋，走向板凳席時氣到跺腳、砸廣告看板，甚至被鏡頭拍到疑似落下不甘心的眼淚。

▲易建聯嘗試力挽狂瀾，但大陸延長賽仍以3分惜敗波蘭。（圖／CFP）

前役砍下17分、8助攻的郭艾倫，此役僅打了13分31秒拿6分、4助攻就被迫退場，讓大陸隊後場戰力出現極大空缺，關鍵時刻也少了一名能倚靠的大將。更糟糕的是，過去兩季曾為火箭出賽19場的新生代長人周琦末節出現致命錯誤，連2次發界外球失誤，末節最後4秒的失誤，迫使趙睿賠上犯規，波蘭2罰1中將戰線逼入延長。

進入延長賽，周琦開局已將防守球員甩開來到籃下，只要把球放進就能替球隊取得領先，但他卻失手，球連籃框都沒碰到，大失水準；除了23歲的周琦關鍵時刻出錯，24歲的主力後衛趙繼偉延長賽也有一次5秒發球違例。大陸隊最終以3分差不敵波蘭，讓在場邊擔任球評的前國家隊成員王仕鵬忍不住哭了。

主帥李楠則坦承，子弟兵在關鍵時刻太緊張，加上臨場經驗不如對手，才會連續失誤斷送了勝利。

▲郭艾倫難以接受自己領到5犯。（圖／CFP）