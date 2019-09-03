世籃賽／大陸取奧運要勝委內瑞拉　若打排名賽更不利

▲中國要取得奧運資格還不穩。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

中國在2日對決波蘭的小組賽，原先可以贏下的比賽，但卻在最後關頭出現連續失誤，導致比賽被拖入延長賽，最終以76比79輸掉比賽。而這次世籃賽還攸關奧運資格，儘管伊朗、韓國、菲律賓這些亞洲隊伍率先遭到淘汰，看似對於中國是利多，但接下來中國生死戰若不敵委內瑞拉，屆時要取得奧運門票仍有難度。

亞洲今年一共有6隊參加世界盃，分別為中國、日本、韓國、伊朗、菲律賓、約旦，但身為2020奧運主辦國，日本已經取得奧運資格，亞洲區將是5國爭奪1席奧運門票。這5隊之中，最有機會搶下奧運資格的就是伊朗和中國，雖然目前伊朗已經遭到淘汰，不過中國在昨天輸掉關鍵一戰後，接下來要搶奧運資格也不穩，下一場對決委內瑞拉就是關鍵，中國只要能贏下就可以取得奧運資格。

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但中國若不幸敗給委內瑞拉，就會進入排位賽去搶奧運資格，中國將跟B組的3、4名奈及利亞與韓國交手，伊朗則會和D組的安哥拉、菲律賓交手，這對於中國來說，要跟伊朗搶奧運的門票就有一定難度。因為他們的對手奈及利亞，陣中有著魔術隊的阿米努(Al-Farouq Amin)、灰狼隊的奧克基(Josh Okogie)、馬刺隊的莫圖(Chimezie Metu)這3名NBA球員坐鎮，明顯的比起其他隊伍強上許多，中國未必能夠贏球。

反觀伊朗的對手安哥拉與菲律賓，這2隊實力都跟伊朗有著明顯落差，若不出意外伊朗有望取得2連勝，倘若中國不幸在排位賽輸掉一場，就會直接讓伊朗取得奧運資格，等於伊朗接下來小組賽最後一場對決西班牙輸球，以0比3狀態進入排位賽，仍有可能取得奧運資格，只是目前的主動權還在中國，對決委內瑞拉就是生死戰。

▲若進排位賽，伊朗比中國更有機會搶下奧運門票。（圖／CFP）