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世籃賽／小賈索19分7籃板領西班牙2連勝　盧比歐2戰飆34分自認巔峰

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▲▼西班牙兩大主將小賈索、盧比歐。（圖／CFP）

▲西班牙主將小賈索(右)。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

強權西班牙在第2場小組賽對上波多黎各，上半場陷入了苦戰，僅取得1分領先，直到第3節打出21對10的猛攻，才掌握了局面。前役上演18分大逆轉的波多黎各最後1分57秒一度追到6分差，但隨即被「金童」盧比歐(Ricky Rubio)撲滅反攻氣焰，他與小賈索(Marc Gasol)單場合砍36分，率隊以73比63取得2連勝。

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奪冠熱門隊伍之一西班牙在世界盃首戰以101比62、39分血洗突尼西亞，第2戰則碰上韌性十足的波多黎各，全隊三分嚴重失準，整場30投僅4中，給了對手咬住比分的機會，上半場打完僅以36比35領先1分；直到第3節單節拉出21對10的猛攻，才取得雙位數分差，帶著57比45、12分領先進入決勝節。

前役對伊朗在末節上演逆轉秀的波多黎各，此戰最後1分57秒又憑藉曾在西甲打球的克拉維爾(Gian Clavell)拋投得手，追到63比69、6分差，不過盧比歐隨即跳出來回敬急停跳投，與小賈索聯手穩住戰局，沒給對手翻盤的機會，終場以73比63喜迎2連勝，也確定提前晉級16強。

▲▼西班牙兩大主將小賈索、盧比歐。（圖／CFP）

▲西班牙主將盧比歐(左)。（圖／CFP）

西班牙陣中的暴龍冠軍中鋒小賈索此役飆出19分、7籃板和2助攻，外帶抄截、火鍋各2的全能數據；當家後場盧比歐則連2場開火掃下17分、8籃板和4助攻，近2戰他合計攻下34分，手感相當火燙。

在小組賽首戰繳出17分、9助攻和2抄截後，盧比歐曾自信表示自己正處於巔峰，「我有一個很棒的夏天，我非常有信心，無論是身體上或心理上，這讓我成為球隊的領袖之一。」

▲▼西班牙兩大主將小賈索、盧比歐。（圖／CFP）

▲西班牙兩大主將小賈索、盧比歐。（圖／CFP）

關鍵字： 西班牙小賈索盧比歐NBA世界盃男籃男籃世界盃世籃賽
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