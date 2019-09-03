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張育成5下三振　連6打數無安打、連6場被三振

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▲印地安人張育成。（圖／達志影像／美聯社）

▲印地安人張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

印地安人隊內野手張育成3日（台北時間）在主場出戰白襪隊的比賽，擔任先發8棒三壘手，連續6場先發出賽，1局下二出局一、三壘有人，三壘滾地造成跑者出局。3局下一出局再度一、三壘有什，被保送占滿壘。5局下被三振。

張育成連續5場比賽都被三振，連續4場上壘，目前有5支安打、今年平均打擊率2成08，而8月26日上一軍以來，7場出賽的打擊率是2成5，今天再度先發但是打8棒三壘手。

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印地安人在1局下首棒林德被保送再盜上二壘，一出局到三壘，二出局後普伊格（Yasiel Puig）及盧普洛（Jordan Luplow）都被保送成滿壘，雷耶斯（Franmil Reyes）右外野清壘二壘安打打進3分，裴瑞茲（Roberto Perez）內野安打攻占一、三壘，張育成打到三壘強勁滾地球，被攔下來傳二壘造成跑者出局。

白襪在3局上扳回1分。印地安人在3局下一出局雷耶斯被保送，裴瑞茲安打占一、三壘有人，張育成被保送成滿壘，佛里曼（Mike Freeman）高飛犧牲打打回1分。

4局上白襪一壘有人時打到三壘滾地球，張育成接到傳二壘封殺跑者，但二壘手佛里曼暴傳一壘，打者上到二壘，白襪隨後二壘安打再追1分。

印地安人4局下普伊格右外野二壘安打，鮑爾斯（Jake Bauers）轟出2分全壘打。白襪在5局上利用二壘安打，以及右外野手普伊格傳球失誤到三壘，高飛犧牲打再扳1分。

5局下一出局無人在壘，張育成遭到三振，連6打數無安打，連6場被三振、打擊率降到1成92。

關鍵字： 張育成
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