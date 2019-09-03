世籃賽／戰鬥民族強壓太極虎　南韓2連敗晉級無望

▲俄羅斯在世界盃男籃賽取得2連勝，確定晉級16強。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

世界盃男籃賽首戰遭阿根廷轟垮的南韓，2日遭遇戰鬥民族俄羅斯，南韓歸化大將羅健兒即便又轟得19分、10籃板，但俄羅斯全場4人得分達雙位數，加上全場團隊命中率高達47.8%，終場俄羅斯就以87比73勝出，南韓小組賽2連敗也確定無緣本屆16強。

首戰就遭強敵阿根廷射翻，南韓此戰又遭遇戰鬥民族俄羅斯，若無法搶得勝利，就確定將無緣本屆世界盃16強，南韓上半場也確實打出強勢表現，靠著羅健兒、李大成內外開火，半場南韓僅以37比40落後。

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但第3節成為勝負分水嶺，南韓出現攻勢斷電狀況，單節僅有12分進帳，俄羅斯頻頻強打內線情況下，確實讓南韓攻防都出現極大考驗，最終俄羅斯就以14分勝出，在B組與阿根廷同樣取得2連勝。

而南韓輸球後，與奈及利亞同樣苦吞2連敗，這也代表B組確定將由阿根廷及俄羅斯晉級，兩軍將交手決定分組龍頭誰屬，至於南韓與奈及利亞則確定無緣16強。

此戰俄羅斯攻勢平均，4人得分上雙，整體投籃命中率高達47.8%，南韓方面以羅健兒19分、10籃板表現最佳，他也證明自己確實有和世界列強抗衡本錢，李大成拿下17分。

▲世界盃男籃賽，南韓僅能靠羅健兒苦撐。（圖／CFP）