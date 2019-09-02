首屆大專校院排名賽　《百萬小學堂》小西瓜力拚佳績

▲大專校院羽球排名積分賽9月開打，左一為「小西瓜」廖書嫻、右一為林昱凱。（圖／大專體總提供）



記者顏如玉／台北報導

專屬一般組大學生的大專校院羽球排名積分賽，今年首度開辦，吸引不少好手參賽，包括今年全大運男雙金牌林昱凱、過去曾參與《百萬小學堂》被譽為神童、現就讀長庚大學中醫系的「小西瓜」廖書嫻也都來參賽，兩人都表示相當期待，但沒有特別設定目標，能走到哪就走到哪。

小學在媽媽支持下加入羽球校隊，廖書嫻坦言後來覺得自己的能力不足以負荷，所以還是以課業為主、羽球當作興趣來打，她透露當初因為參加《百萬小學堂》，也曾在比賽中被認出來，「但不會影響到比賽，我還是全力投入。」

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首度參與全國排名賽，廖書嫻表示感覺很新鮮也很期待，沒有特別設定目標，希望能盡量走遠一點。

▲《百萬小學堂》神童「小西瓜」。（圖／翻攝自《百萬小學堂》官網、YouTube）



同樣就讀長庚大學、家裡三代都在從事羽球運動的學長林昱凱，笑稱自己從在羊水裡時就在打羽球，不過因為爸爸希望未來路能更加多元，因此沒有走向國手之路，當作興趣來打。

今年拿下全大運男雙金牌，林昱凱也將以男雙之姿參與積分排名賽，他表示希望透過這次比賽，體驗一下當「選手」的感覺，「因為之前比賽都沒有這麼高規格，這次比賽能夠參加就覺得很幸運，很多學長都畢業就沒機會，我很期待，也會努力去拼。」