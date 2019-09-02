「林書豪應得的肯定遠超冠軍戒」　加國記者力挺道出亞裔球員辛酸

▲林書豪與家人分享奪冠喜悅。（圖／取自林書緯FB）

記者游郁香／綜合報導

歷經在NBA自由市場上乏人問津，林書豪坦承感覺被NBA拋棄，難過自己的價值被低估，卻引來一些球星和記者諷刺他不知足；對此出身加拿大的華裔記者威廉(William Lou)近日撰寫長文力挺林書豪，道出亞裔球員在NBA面臨的困境，更直言這位台裔控衛是一名「先鋒」，他應得的肯定遠超一枚冠軍戒。

在林書豪上周簽約CBA北京首鋼，告別NBA賽場後，《Yahoo Sports Canada》記者威廉撰寫了一篇長文讚揚「豪小子」，將他稱為這個世代運動場上偉大的亞裔美籍代表人物。威廉提到這位31歲台裔控衛從來沒追求成為鎂光燈焦點，只是想成為一名籃球員，雖然沒能得到運動獎學金，參加NBA選秀也沒入選，仍從發展聯盟一路登上NBA，憑藉「林來瘋」得以立足在這個籃球最高殿堂。

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但林書豪的生涯卻始終脫不了種族以及和他身分有關的議題，威廉直言，「林書豪或許不會公開承認，他在這個聯盟並不受歡迎。」在「林來瘋」期間，紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)曾說他不知道林書豪是誰；當時的紐約一哥安東尼(Carmelo Anthony)也對名不見經傳的林書豪突然竄起瓜分自己的「星光」感到不滿。

▲林書豪。（圖／CFP）

「並不是大家真的很討厭他，而是人們覺得他因為亞裔的身分，得到了比他應得的還要更多。」 林書豪小心翼翼不落入外界給予他的框架，他並不想因為亞裔身分被「另眼看待」，「有時候，感覺他是唯一一個把自己當成籃球員的人，這個世界卻把他當成異類。」他甚至曾拍了一支影片，來解釋文化差異，以及為何自己與他人不同。

林書豪上季在重建中的老鷹克服嚴重膝傷奮起，大膽決定洽談買斷轉戰東區爭冠隊伍暴龍，卻因為首次在季中轉隊適應不良，錯過證明自己的機會，最終跌出了季後賽輪替名單，整個季後賽只打了27分鐘，總冠軍賽甚至僅上場51秒，他不諱言自己奪下的是一枚「不屬於自己」的冠軍戒。

但威廉卻認為，儘管林書豪在總決賽並沒有貢獻任何分數、籃板或助攻，他仍值得這一座總冠軍，冠軍金盃不只是拿來肯定表現最傑出的球員，同時也是對一位球員生涯的認可，而林書豪獨特的NBA生涯值得被肯定與歌頌。代表亞裔是一個沉重的責任，林書豪無法選擇只能承擔，他是一位先鋒和開創者，「他所應得的肯定遠遠超過這枚冠軍戒」。

▲林書豪。（圖／CFP）