世籃賽／易建聯24分8籃板難回天　大陸3分惜敗波蘭

▲易建聯嘗試力挽狂瀾，但大陸延長賽仍以3分惜敗波瀾。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

身為此次世界盃男籃賽地主，大陸男籃在首戰告捷後，2日晚間迎戰同組勁敵波蘭，全場大陸男籃主將易建聯展現霸氣拿下24分、8籃板，頂住主控郭艾倫犯滿退場壓力，大陸並將戰線逼入延長賽，孫銘徽更一度砍進追平三分球，但關鍵時刻大陸追平一擊未果，最終就以76比79輸球，波蘭笑納小組賽2連勝。

首戰都拿下勝利的波蘭與中國交手，此戰也被視為A組的龍頭之爭，地主大陸男籃首節就展現霸氣，連續三分冷箭命中，首節就取得10分領先。

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但此戰大陸當家主控郭艾倫遭遇犯規麻煩，波蘭也頻頻利用強勢打法製造站上罰球線機會，上半場終了波蘭反以4分超前。

▲郭艾倫此戰遭遇犯規麻煩，也讓大陸關鍵時刻少了後場大將。（圖／CFP）

下半場易建聯展現一哥霸氣，頻頻強打波蘭禁區得手，但郭艾倫在第3節就5犯退場，全場僅出賽13分31秒，也讓大陸後場戰力出現極大空缺。

但末節易建聯仍挺身而出，禁區爆扣、三分外線全數出爐，但波蘭關鍵時刻兩罰中一，硬是將比賽扳平進入延長。

延長賽雙方一度比分陷入僵局，波蘭雖取得小幅領先，但關鍵時刻孫銘徽砍進追平三分，但隨後波蘭掌握關鍵進球，最終波蘭就以3分險勝，也笑納小組賽2連勝。

▲波蘭波尼特卡連兩戰表現優異，對中國更狂砍25分。（圖／CFP）

此戰波蘭波尼特卡(Mateusz Ponitka)狂砍25分、9籃板、3助攻，史勞特(A.J. Slaughter)也貢獻22分、4助攻，成功捍衛球隊勝利，並完成扳倒地主隊壯舉。

大陸男籃以易建聯24分、8籃板最佳，周琦10分、7籃板，另一名長人王哲林則有10分、9籃板。

▲世界盃男籃賽，波蘭史勞特幫助球隊取得小組2連勝。（圖／CFP）