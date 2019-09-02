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晧宇國際斥資數千萬打造頂級籃球培訓中心　未來供中華隊使用

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▲晧宇國際亞洲區籃球培訓中心。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲晧宇國際亞洲區籃球培訓中心。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／新北報導

長年為台灣籃壇奉獻並且籌組社會隊的晧宇國際，為了提供台灣最高品質的籃球訓練環境，斥資數千萬在新北市打造近500坪的籃球培訓中心，未來也會租借給各大專院校、職業隊甚至是中華隊練球使用。

鄰近機場捷運線泰山站，佔地將近500坪的「晧宇國際亞洲區籃球培訓中心」，設備除了一個全場、半場籃球場外，還附有健身房，設備都是以籃球員培訓而配備，不過未來也規劃鋪地墊供其他體育項目租借。

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「老闆對籃球的熱愛，長年投入台灣籃球，贊助高中、大專院校球隊，也協助過籃協中華隊，過程中發現他們時常為了練球場地而煩惱，因此才參考美國頂級籃球訓練中心，在北部打造一個相同規格的訓練場地，」晧宇籃球培訓中心負責人，晧宇國際資深經理高大鈞表示，「未來SBL、ABL球隊、企業隊都歡迎來這裡練球，籃協也有考慮讓中華男女籃使用這場館，除了交通方便也很舒適。」

▲晧宇國際亞洲區籃球培訓中心。（圖／晧宇國際提供）

▲晧宇國際亞洲區籃球培訓中心。（圖／晧宇國際提供）

▲高級木板籃球場以及健身房。（圖／晧宇國際提供）

雖然9月11日才正式開幕，但已經有楊敬敏、陳世念2位ABL寶島夢想家看板球星，效力中國NBL的李漢昇、高國強，台師大隊長周桂羽、世新男籃阿巴西以及世新女籃等UBA球員，都搶先在此進行訓練。

除了提供專業的體育選手進行訓練，晧宇國際籃球培訓中心也對外開放給一般民眾，其中半場籃球場就是供來打3x3鬥牛，讓各路好手能夠在優質木板、冷氣房內，享受鬥牛的樂趣。不過為了場地木板維護，培訓中心規定必須穿著乾淨的室內籃球鞋。

▲晧宇國際亞洲區籃球培訓中心。（圖／晧宇國際提供）

▲陳世念、楊敬敏搶先使用場地。（圖／晧宇國際提供）

▲晧宇國際亞洲區籃球培訓中心。（圖／晧宇國際提供）

▲世新女籃練球。（圖／晧宇國際提供）

關鍵字： 晧宇國際中華隊籃球
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