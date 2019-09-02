世籃賽／塞爾維亞75%命中率火力展演　126比67宰菲律賓

▲世界盃男籃賽，塞爾維亞展現爭冠強大實力。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

賽前就被預期是本屆世界盃金牌大熱門，塞爾維亞2日面對菲律賓又一次火力展演，全場7人得分達雙位數，王牌球星約基奇(Nikola Jokic)全場拿下11分、7籃板、7助攻，巴利察(Nemanja Bjelica)砍下全隊最高20分，波格丹維奇(Bogdan Bogdanovic)也有17分、5助攻，最終塞爾維亞126比67痛宰菲律賓豪取2連勝。

目前被預測奪金機率甚至高於美國，塞爾維亞首戰狂勝安哥拉後，2日面對亞洲勁旅菲律賓，依舊展現摧枯拉朽的主宰力，上半場塞爾維亞就全員出擊，領先多達27分之多。

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▲巴利察此戰貢獻全隊最高20分。（圖／CFP）

第3節塞爾維亞更是火力全開，單節打出37比13的猛烈攻勢，就此奠定勝果。塞爾維亞全場7人得分上雙，巴利察拿下全場最高20分，射手波格丹維奇17分、3籃板、5助攻，約基奇上場不到19分鐘攻下11分、7籃板、7助攻，全場塞爾維亞團隊命中率高達75%，徹底痛宰菲律賓。

菲律賓全場以裴瑞茲(Jaymar Perez)16分、3助攻最佳，歸化球員布萊奇(Andray Blatche)僅拿5分、4籃板，但有6次助攻，菲律賓連兩場慘敗，晉級16強機會等同宣告無望。

▲世界盃男籃賽，約基奇領軍塞爾維亞連兩戰大勝。（圖／CFP）