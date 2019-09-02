U18世界盃／從板凳到先發　羅暐捷敲勝打連兩年射日

▲羅暐捷。（圖／甘霖廣告提供）

記者楊舒帆／綜合報導

去年亞青在板凳區享受抗日成功的滋味，羅暐捷今年在U18世界盃不一樣了，賽前因打擊狀況提升，而被調到第3棒，5局中華與日本平手敲出適時二壘安打，幫助中華隊超前為3比1，然後6局開打前就因雨勢不停而裁定獲勝。

羅暐捷去年就參加亞青，當時王彥程霸氣完投勝，當時高二的羅暐捷以捕手之姿入選，但主力捕手都由戴培峰擔綱，所以他只有板凳的份，今年再度入選U18國家隊，雖然一度在集訓期間遇到低潮，不過他最近找回手感，此戰更是成為致勝功臣。

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中華隊面對日本隊左投宮城大彌雖有安打突破，但僅在3局下靠著盜壘戰術追平為1比1，5局下利用對方游擊手熊田任洋兩次失誤攻佔得點圈，羅暐捷一棒擊沈對手。他透露，「前兩打席跟不太到他的投球節奏，第三打席有刻意抓快一點就有成功。」

羅暐捷首戰未先發，但主戰捕手林辰勳跑壘時被對方撞到手部，因此由羅暐捷頂替2場蹲捕任務，對美國排第8棒無安打，對西班牙調到第7棒，敲2安打有1打點，此戰對日本，林辰勳回歸蹲捕，但必須仰賴羅暐捷的攻擊，所以讓他移防至右外野，棒次則提前到第3棒，他說，「不管打第幾棒想法都是一樣，球隊贏球是第一，只要贏球，什麼都重要。」

羅暐捷回想去年亞青，只能在板凳為隊友加油，今年玉山盃表現亮眼，再度當國手，這次對日不但參與比賽而且有貢獻，他坦言，「這次能贏日本感覺很不一樣。」

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