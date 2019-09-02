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adidas VRCT運動外套　楊俊瀚、陳傑領銜打造新校園風

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▲台灣最速男楊俊瀚、跨欄王子陳傑展現獨一無二運動精神，領銜穿搭adidas VRCT運動外套。（圖／品牌提供）

▲台灣最速男楊俊瀚展現獨一無二運動精神，領銜穿搭adidas VRCT運動外套。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

adidas邀請旗下明星運動員NBA球星James Harden、台灣最速男楊俊瀚、跨欄王子陳傑、希臘網球名將Stefanos Tsitsipas、阿根廷足球新星Paulo Dybala等五位運動型男搶先體驗全新VRCT運動外套，亮眼現身向世界宣告嶄新的穿搭指標！

adidas VRCT運動外套設計上重現棒球外套經典元素，搭配時尚新穎的撞色設計為美式校園風格注入嶄新樣貌，打造運動機能與個性態度兼具的必備單品。

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▲台灣最速男楊俊瀚、跨欄王子陳傑展現獨一無二運動精神，領銜穿搭adidas VRCT運動外套。（圖／品牌提供）

▲台灣跨欄王子陳傑完美演繹adidas VRCT運動外套，打造個性態度必備新單品。（圖／品牌提供）
  
adidas VRCT運動外套採用柔軟的雙面針織布料，彈性且舒適。特殊剪裁讓雙臂活動更自如，口袋處拉鍊設計的貼心巧思，提供運動前後隨性置物的率性選擇。同時，adidas VRCT運動外套以胸前可更換的徽章作為另一亮點，可自由替換使用的胸前魔鬼氈設計，配置象徵adidas經典「A」字樣團隊胸章，展現團隊精神。

消費者也能選擇追隨明星運動員們，掛上限量提供的Brave、Family等代表徽章，表達自我宣告獨一無二的運動態度。

▲台灣最速男楊俊瀚、跨欄王子陳傑展現獨一無二運動精神，領銜穿搭adidas VRCT運動外套。（圖／品牌提供）

▲NBA球星哈登（James Harden）穿出有型運動力。（圖／品牌提供）

關鍵字： adidasVRCT
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