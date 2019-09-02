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U18世界盃／連兩年勝日本　中華隊有望分組第一進複賽

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▲▼U18中華隊鄭宗哲。（圖／甘霖廣告提供）

U18中華隊目前在預賽暫居分組第一。（圖／甘霖廣告提供）

記者路皓惟／綜合報導

U18世界盃中華隊2日預賽第4戰對決日本隊，儘管近10年對戰成績，中華隊輸多贏少，但靠著「韓國雨」，中華隊在5局打完因雨裁定，以3比1擊敗日本，繼去年U18亞青賽再度擊敗日本。中華隊拿下這場關鍵勝利，有機會以分組第一進入複賽。

日本預賽前3戰都贏球，昨日更是打爆目標五連霸的美國隊，中斷美國跨屆18連勝，但今日對上中華隊踢鐵板，「抗日英雄」王彥程好投封鎖，並靠著5局下羅暐捷致勝二壘安打，終場中華隊3比1拿下勝利。

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過去10年來的「台日大戰」，中華隊僅在去年2017年亞青賽擊敗日本，其餘6場都輸球，而這7場對戰當中，中華隊最多單場僅得2分，有3場遭日本剋蛋。此戰中華隊擊出5支安打，並趁日本2次失誤，攻破「沖繩鐵腕」之稱的宮城大彌。

此外，本屆中華隊陣中有多位去年U18亞青賽國手，除了好投的先發王彥程外，還包括陳柏毓、岳政華、羅暐捷和李晨薰。

中華隊在預賽唯一輸球是敗給美國隊，目前4場打完戰績3勝1敗，因為擊敗日本對戰成績佔優，而站上B組第一名。中華隊下一戰將於3日台北時間晚間5點對上實力較弱的南非隊，幾乎已經確定進複賽，甚至有望以B組龍頭進入複賽。

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