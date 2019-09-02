U18世界盃／及時雨！中華隊因雨裁定3比1擊敗日本

▲U18台日大戰，中華隊3比1領先日本。（圖／甘霖廣告提供）



記者路皓惟／綜合報導

U18世界盃中華隊2日預賽第4戰對決日本隊，中華隊在5局下打完取得3比1領先後，因受到現場雨勢影響，比賽中斷超過1小時，最後大會裁定由中華隊拿下勝利，送給日本預賽首敗。

首局上先發王彥程對第二棒武岡龍世投出保送，接著被他盜上二壘，在取得兩出局後，石川昂弥適時安打穿越三壘防區，替日本隊先馳得點。3局下王順和和何恆佑兩支安打，攻佔一、三壘，接著中華隊做戰術，何恆佑躲過一壘觸殺，王順和趁勢衝回本壘，追成1比1平手。

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5局下王順和靠著游擊手失誤上壘，何恆佑直擊的投手平飛球，宮城大彌手套碰球改變球行徑軌跡，游擊手傳二壘發生失誤，王順和、何恆佑進佔二、三壘，接著羅暐捷掃出中左外野深遠二壘安打攻下2分，中華隊取得3比1領先。

由於韓國釜山今日雨勢不斷，在機張郡現代夢公園棒球場進行的台日大戰也受到影響，比賽因雨勢中斷已經超過1小時，最後天氣和場地狀況都不適合繼續打，大會裁定中華隊贏球。

去年亞青完投勝日本的王彥程，今日先發對日本再扮演「抗日英雄」，主投5局僅被擊出2支安打失1分，投出3次三振和1次保送，表現壓過有「沖繩鐵腕」之稱的宮城大彌。

