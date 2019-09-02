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馬大偉解盤／洛磯@道奇　「挺」莊買道奇

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▲世界大賽G3,道奇菜鳥先發布勒（Walker Buehler）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇先發布勒。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）

台灣運彩美國職棒大聯盟9月3日單場賽事，由科羅拉多洛磯作客洛杉磯道奇，目前運彩盤口開出道奇讓分、大小8.5。

先發投手分析

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道奇先發布勒(Walker Buehler)本季防禦率3.03，過去4次出賽有3次沒有失分，8月份防禦率是精彩的1.69，本季對上洛磯3次，防禦率4.58，但在主場那次完投9局僅丟2分還送出16K。

洛磯派出藍伯特(Peter Lambert)目前防禦率6.63，差不多就是中職水準。8月份大爆炸，28.2局丟了26分，本季對上道奇兩次，維持「水準」防禦率7.45。

莊家思維分析

洛磯超爛，過去14戰僅贏2場，包括才剛在家被另支爛隊海盜4場橫掃，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場道奇賠率為1.31，認為洛磯勝率約75%，算是差不多。

今日推薦 : 「挺」莊，買道奇讓分。

今日選擇「挺」莊理由 :

這場國際盤道奇讓到兩分以上，但運彩最多只開到讓1.5，個人評估贏3分以上機率不錯。洛磯已完全失去動力了，他們先發爛、牛棚也爛，對道奇也沒任何情感上要拚的動力。運彩玩家還可加買道奇主隊得分5.5以上。

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關鍵字： 馬大偉解盤運彩
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