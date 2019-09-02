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世籃賽／獨行俠棄將領突尼西亞隊史首勝　伊朗哈達迪：我們太軟了

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▲2019年FIBA世籃賽，梅傑里（Salah Mejri），突尼西亞歷史首勝。（圖／FIBA）

▲突尼西亞喜慶歷史首勝。（圖／FIBA）

記者潘泓鈺／綜合報導

達拉斯獨行俠棄將梅傑利（Salah Mejri）2日成為突尼西亞「民族英雄」，這位7呎2吋長人不僅封鎖住伊朗第一長人哈達迪（Hamed Haddadi），還飆進5顆三分球猛攻22分、15籃板，幫助球隊以79比67拿下隊史世界盃首勝。

突尼西亞靠著梅傑利連續的三分球突破僵局，在他的帶領下拉出12比3猛攻，首節就建立29比19的雙位數領先，前兩節打完以44比35力壓伊朗，第三節最後2分鐘更是拉開到全場最多17分優勢，決勝節也沒能讓伊朗掀起反撲，終場突尼西亞就以12分之差獲勝。

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突尼西亞自1956年加入FIBA以來，雖然在非洲盃繳出2金、1銀、4銅的佳績，但在世界性的比賽成績並不耀眼，只有在2012年打進過奧運，世界盃也只有2次的經驗。2010年伊斯坦堡世錦賽（世界盃前身）突尼西亞首度亮相，小組賽慘遭0勝5敗震撼教育，今年再度突圍，首戰面對強權西班牙以62比101痛擊後，終於在隊史第7場的世界盃開胡。

經過歐洲聯賽強權皇家馬德里洗禮後，梅傑利在2015年獲得NBA達拉斯獨行俠的青睞終於登上最高殿堂，不過效力4個賽季，在今年2月的小喬丹（DeAndre Jordon）交易案中因為獲得球員超出球隊名額上限遭到裁員，如今也還沒找到落腳處。

▲2019年FIBA世籃賽，梅傑里（Salah Mejri），突尼西亞歷史首勝。（圖／FIBA）

▲梅傑里（Salah Mejri）是突尼西亞贏球最大功臣。（圖／FIBA）

梅傑利在這場戰役打響名號，三分球9投5中攻下全場最高的22分，外帶15籃板、5阻攻，並且限制住叱吒亞洲多年的哈達迪，成為隊史紀錄最大功臣，羅爾（Michael Roll）、朗德罕（Makram Ben Romdhane）也各別有16分火力支援，艾巴達（Omar Abada）12分、5助攻，馬布羅克（Mourad El Mabrouk）挹注11分、4籃板、3助攻。

儘管進攻被受限，哈達迪也繳出13分、11籃板、8助攻的漂亮數據，賽後他感嘆的說，「在我看來我們今天打太軟了，他們值得這場勝利，不過陷入2連敗的我們處境很糟。」中生代長人加拉米普爾（Aaron Geramipoor）得到全隊最多的18分，搖擺人耶赫查利（Behnam Yakchalid）則有14分進帳。

▲2019年世籃賽，哈達迪（Hamed Haddadi ）。（圖／FIBA）

▲伊朗名將哈達迪（Hamed Haddadi）遭梅傑利嚴防。（圖／FIBA）

關鍵字： 世籃賽突尼西亞梅傑利伊朗哈達迪
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