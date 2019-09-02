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中職／引退年拿獎？彭政閔最佳DH達標　統一獅二三壘從缺

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▲▼中信兄弟,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中華職棒今天（2日）公布目前符合金手套及最九人獎的符合資格狀況，彭政閔競爭最佳DH，會在引退年拿到最佳DH嗎？統一獅在二壘手、三壘手，富邦悍將在三壘手都從缺，二壘手已有郭嚴文、王正棠達標，游擊手是王勝偉與李宗賢符合資格。

金手套、最佳九人獎規定，投手投球局數須達120局局或出賽場數須達40場。最佳九人捕手、野手，除該守位之守備出賽場數須與金手套規定相同外；捕手打席數須達186打席，野手打席數須達 248打席。

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金手套捕手要達捕手守備出賽場數須達60場；金手套野手是該守位之守備出賽場數須達80場。最佳DH是該打擊位置之打席數須達186打席。

捕手位置方面，目前是中信兄弟黃鈞聲、統一獅林祐樂有符合資格，桃猿林泓育只剩3場即符合資格，富邦林宥穎只差2場達標。

一壘手目前都沒有符資格，陳俊秀差11場、林智勝差7場、高國慶差15場及22打席、林益全只差2場。

二壘手郭嚴文及王正棠都達標，吳東融差18場及1打席，統一獅從缺。三壘手林立差13場、王威晨差1場，統一獅及富邦悍將都從缺。游擊手王勝偉及李宗賢達標，林承飛差16場、41打席，林祖傑差16場、16打席。

外野手方面，桃猿藍寅倫，中信兄弟陳子豪、張志豪及詹子賢，統一獅蘇智傑，富邦悍將林哲瑄都符合資格，桃猿朱育賢差19場、張正偉差12場。

最佳DH方面，彭政閔、潘武雄及胡金龍都符合資格，桃猿廖健富差23打席、林泓育差35打席。林泓育有機會重演2016年獲選最佳捕手及最佳DH。

關鍵字： 中華職棒
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