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世籃賽／39歲史柯拉生涯總得分升歷史第2　攻23分率阿根廷破奈

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▲2019年FIBA世籃賽，史科拉（Luis Scola）。（圖／FIBA）

▲史柯拉（Luis Scola）世籃累積得分歷史第2，攻23分領阿根廷勝。（圖／FIBA）

記者潘泓鈺／綜合報導

延續上一戰對南韓的火燙手感，阿根廷39歲名將史柯拉（Luis Scola）對奈及利亞首節攻下7分，讓他在FIBA世界盃的總得分累積到595分，歷史第2高分。儘管次節被奈及利亞追平，但第3節馬上要回11分領先，終場阿根廷以94比81拿下二連勝。

第5度參賽世界盃（世錦賽）歷史之最的史柯拉，首節取得7分幫助阿根廷建立28比17的雙位數領先，同時以生涯世界盃總得分595超越澳洲名將蓋茲（Andrew Gaze）的594分，排名歷史第2。但統治70、80兩個世代的巴西傳奇施密特（Oscar Schmidt），世界盃906分的紀錄仍難以被撼動。

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次節奈及利亞靠著奧克基（Josh Okogie）串連攻勢，打出10比2攻勢在4分半鐘超前比數，兩節打完雙方戰成43比43平手局面。

▲2019年FIBA世籃賽，奧克基（Josh Okogie）。（圖／FIBA）

▲奧克基（Josh Okogie）。（圖／FIBA）

易籃後阿根廷重振旗鼓，拉普羅維托拉（Nicolas Laprovittola）三分球要回領先開始，拉出11比5攻勢穩定戰局，該節打完重新回到11分的優勢，終場以94比81獲勝，加上昨天對南韓95比69大勝，在B組取得2勝0敗，只要4日對俄羅斯取勝就能夠率先晉級。

史柯拉攻下全場最高23分、10籃板，加里諾（Patrico Garino）17分進帳，坎帕索（Facundo Compazzo）14分、4籃板、8助攻，拉普羅維托拉與戴克（Gabriel Deck）分別貢獻11分、10分。

奈及利亞方面，效力明尼蘇達灰狼的奧克基三分球6投3中攻下18分、5助攻最為搶眼，在美就讀路伊斯維爾大學的諾拉（Jordan Nwora）12分進帳，伊羅格布（Ike Iroegbu）挹注10分，在NBA效力第10年的阿米紐（Al-Farouq AMINU）手感盡失，全場6投僅1中得到3分。

▲2019年FIBA世籃賽，史科拉（Luis Scola）。（圖／FIBA）

▲史柯拉（Luis Scola）。（圖／FIBA）

關鍵字： 阿根廷史柯拉奈及利亞世籃賽
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