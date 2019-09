世籃賽／八村壘未完全發揮仍飛扣NBA前輩　巫師老闆看好他成日本最紅

▲日本男籃新希望八村壘。(圖/CFP,下同)

記者游郁香/綜合報導

混血前鋒八村壘還未在NBA賽場亮相,已在世界盃舞台上吸引不少目光,他在首戰強忍發燒不適對決土耳其,先發上陣繳出15分、7籃板和2助攻,並在次節抄走NBA前輩伊利亞索瓦(Ersan Ilyasova)的球上演單手飛扣;巫師老闆萊昂西斯(Ted Leonsis)對他的表現很滿意,更預言他很快會成為日本最火紅的運動員。

今夏在NBA選秀會上第9順位被巫師相中的八村壘,猶如「真人版櫻木花道」的故事引起不少話題;儘管華盛頓選他的決定被《The Ringer》評為最差的「D」,但這位混血前鋒在世界盃熱身賽頻頻上演飆分秀展現實力,以場上表現來替自己發聲。

可惜世界盃首戰八村壘卻發燒,抱病鏖戰了31分鐘攻下15分、7籃板,沒能扮演日本隊的「救世主」,球隊終場以67比86慘敗。不過這位21歲小將並不氣餒,「對我還有這支球隊來說,這是第一場世界盃的比賽,我們親身體驗到對手有多兇悍,我們無法發揮100%的實力,還有下一場比賽要打,我們得趕快反彈。」

