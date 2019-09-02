世籃賽／八村壘未完全發揮仍飛扣NBA前輩　巫師老闆看好他成日本最紅

▲日本男籃新希望八村壘。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

混血前鋒八村壘還未在NBA賽場亮相，已在世界盃舞台上吸引不少目光，他在首戰強忍發燒不適對決土耳其，先發上陣繳出15分、7籃板和2助攻，並在次節抄走NBA前輩伊利亞索瓦(Ersan Ilyasova)的球上演單手飛扣；巫師老闆萊昂西斯(Ted Leonsis)對他的表現很滿意，更預言他很快會成為日本最火紅的運動員。

今夏在NBA選秀會上第9順位被巫師相中的八村壘，猶如「真人版櫻木花道」的故事引起不少話題；儘管華盛頓選他的決定被《The Ringer》評為最差的「D」，但這位混血前鋒在世界盃熱身賽頻頻上演飆分秀展現實力，以場上表現來替自己發聲。

請繼續往下閱讀...

可惜世界盃首戰八村壘卻發燒，抱病鏖戰了31分鐘攻下15分、7籃板，沒能扮演日本隊的「救世主」，球隊終場以67比86慘敗。不過這位21歲小將並不氣餒，「對我還有這支球隊來說，這是第一場世界盃的比賽，我們親身體驗到對手有多兇悍，我們無法發揮100%的實力，還有下一場比賽要打，我們得趕快反彈。」

因為身體出狀況而無法使出全力，但八村壘在次節還剩50秒左右抄走公鹿射手伊利亞索瓦的球，面對NBA前輩的防守大秀單手爆扣，仍吸引了全場的目光。雖然日本隊輸了首戰後，想要晉級得連勝美國和捷克，幾乎可說是不可能的任務，但身為東京奧運地主國，他們並沒有爭搶奧運門票的壓力；而對八村壘來說，世界盃的經驗絕對也對他下季登上NBA殿堂有幫助。

巫師老闆萊昂西斯對自己今年選秀會的選擇很滿意，他更撰文預言八村壘很快就會成為日本受歡迎的運動員，「他的NBA菜鳥季和奧運將同時到來，他很有魅力又敬業，而且他知道該怎麼打球以及和球迷相處。」