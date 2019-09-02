12強／王建民24日赴日　觀察張奕、王柏融等台灣好手

▲王建民。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

12強60人名單3日正式繳交，教練團廣納旅外選手，中職秘書長馮勝賢陪同投手教練王建民結束美國拜訪行程，預計本月24日赴日觀察張奕、王柏融等旅日好手。

12強選訓會議8月28日召開，中華隊總教練洪一中當時表示，不會特別對外公布60人大名單，但確定有旅美的王維中，旅日方面則有王柏融、宋家豪以及近期表現亮眼的張奕。

請繼續往下閱讀...

王建民8月在馮勝賢的陪同下，赴美觀察台灣球員，對印地安人3A江少慶、巨人1A鄧愷威留下深刻印象，並回報給教練團，洪總認為，江少慶確實是人選，而鄧愷威層級較低，還要再觀察。

結束赴美行程，王建民與馮勝賢的下一站是日本，預計24日出發，馮勝賢日前受訪指出，中職已聯繫過張奕，對方很有意願打12強。

張奕去年初棄打從投，今年5月1日升為支配下球員，5月14日上一軍，一軍後援出賽2場投1.2局失2分便下二軍，但在8月8日重返一軍，以先發之姿拿下日職生涯首勝，締造日職第一位育成野手出身在一軍勝投的歷史紀錄，8月15日再獲先發機會，投5局失4分拿到第2勝，22日對軟銀鷹先發吞敗後，隔日下放二軍。

前一場投球吞敗，張奕坦言，投球準備動作被抓到，會再修正缺失，他也將在4日重返一軍，但王建民要到24日才會赴日，將錯過張奕歸隊後首場先發。