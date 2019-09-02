世籃賽／貝里納利領義大利進攻火力秀　31分痛宰安哥拉

▲世界盃男籃賽，貝里納利飆分領軍義大利痛宰安哥拉。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

在擁有NBA兩大射手加里納利(Danilo Gallinari)、貝里納利(Marco Belinelli)領軍坐鎮情況下，義大利在本屆世界盃男籃賽的兇猛火力，可說得以完全釋放，繼首戰46分海K菲律賓後，義大利2日面對安哥拉，再度靠著團隊高達5成投籃命中率，92比61大勝，也順利取得D組2連勝，晉級16強已經是勝券在握。

此次義大利在世界盃首戰就展現兇猛火力，108比62痛宰菲律賓，也向外界展現他們本屆擁有的兇猛外線火力。

請繼續往下閱讀...

在擁有加里納利(Danilo Gallinari)、貝里納利(Marco Belinelli)兩名NBA優質射手帶領下，義大利2日在面對安哥拉之戰，團隊整體火力依舊兇猛，全隊不僅又砍進12記三分球，團隊命中率更高達5成，上半場就取得23分的遙遙領先。

▲世界盃男籃賽，義大利加里納利面對安哥拉僅牛刀小試。（圖／CFP）

下半場義大利在撤下部分主力情況下，安哥拉雖然嘗試追近比分，但整體比賽節奏仍由義大利完全掌控，最終義大利就以31分之差大勝，也順利拿下小組賽2連勝，而安哥拉則是苦吞2連敗。

義大利此戰以貝里納利拿下17分、5籃板最佳，加里納利僅打18分25秒，貢獻7分、6籃板、2助攻就打卡收工。

D組強弱態勢明顯情況下，義大利接下來將與被視為金牌大熱門的塞爾維亞交手，預料屆時也將決定D組龍頭由誰出線，也將是兩隊互探虛實的一次重要試煉。

▲世界盃男籃賽，義大利豪取2連勝。（圖／CFP）