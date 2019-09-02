韋蘭德丟無安打　E奶辣妻甜喊：永遠是第一鐵粉！

▲韋蘭德與E奶辣妻厄普頓。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）2日面對藍鳥，投出生涯第3場無安打比賽，全場僅出現一次保送，差點完成完全比賽。在得知老公投出精彩一戰後，名模辣妻凱特厄普頓（Kate Upton）也在推特上發文放閃：「永遠是你的第一鐵粉！」

凱特厄普頓在推特發文寫道：「永遠是你的第一鐵粉，恭喜你投出生涯第3場無安打比賽！」兩人在2017年太空人奪冠後互許終身，去年厄普頓誕下女兒，韋蘭德也正式升格當父親。

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凱特厄普頓一直都是老公的最佳後盾，韋蘭德曾提到，2014年因肩膀傷勢遭遇人生最大低潮，是厄普頓陪伴他走過這段最痛苦的日子，「如果沒有她，誰知道我現在還能不能站在這裡？而她就像是心理治療師一樣，她是我可以信賴的人，她是我非常需要的人。」

而韋蘭德在2016年在美聯賽揚獎票選上，以些微票數輸給了紅襪投手波瑟羅（Rick Porcello），當時厄普頓還直接在社群網站上暴怒開嗆：「我以為我是唯一可以搞（f**k）韋蘭德的人呢，為什麼他少拿了兩張票？大聯盟可以請你們炒掉這些作家嗎？」

取到人人稱羨的名模辣妻，36歲的韋蘭德在球場的表現也是越老越神勇，去年34場先發，成績16勝9敗、防禦率2.52；今年在「飛球革命」的大聯盟賽場，目前28場先發繳出16勝5敗、防禦率2.69佳績。

▲韋蘭德投出生涯第3場無安打比賽。（圖／達志影像／美聯社）