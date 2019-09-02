運動雲

>

一般組也能體驗國際型賽事！　2019全國大專校院排名賽開辦

ETtoday運動雲

▲2019全國大專校院羽球排名積分賽今年開打。（圖／大專體總提供）

▲2019全國大專校院羽球排名積分賽今年開打。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

今年首度舉辦的「大專校院羽球排名積分賽」，專屬一般組大學生，分為男女單雙打及混雙5項目，將於21日起在北、中、南共舉辦4場分站賽，讓喜愛羽球的大學生也能體驗國際賽等級賽會。

本賽會自3日(星期二)起，以學校為單位報名。第一站於9月21至22日在台北市立大學辦理；第二站於10月19至20日在國立中山大學辦理；第三站於11月2至3日在國立彰化師範大學進德校區辦理；第四站於12月14至15日在長庚科技大學辦理。

請繼續往下閱讀...

最終擇四站各組的總積分12強進入年終總決賽，決賽於12月21至22日在內湖網球中心辦理，為爭奪全國大學羽球選手最高榮耀。

為鼓勵一般組選手投入羽球運動，主辦單位特設立運動獎助學金，年終總決賽各組第1名可獲得新臺幣2萬5仟元整、第2名新臺幣1萬元整、第3名新臺幣5仟元整。

美津濃為致力推廣大學羽球運動，投入新臺幣150萬元之等值商品於本次賽會，不論在服裝、比賽用球、器材及獎品等等，都投入非常大的支持，顯見對一般組賽事的重視程度，希望讓熱愛羽球運動的大學生能夠將羽球當成日常生活的一部分，更希望讓參與的學生們留下深刻美好回憶。 

大專體總致力推廣國內大學各運動，長期推動體育運動，持續開展大學各運動種類競賽活動，期望藉由持續推動全民羽球運動，提升台灣參與羽球人口比率，讓大學羽球運動更為活絡。
 

關鍵字： 全國大專校院排名積分賽羽球一般組
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

推薦閱讀

快訊／宣布不參加東京奧運！莊智淵深夜400字吐心聲：不再參加代表隊…

韋蘭德生涯第3場無安打比賽　大聯盟史上第6人

U18世界盃／被日本16分打爆　中斷美國跨屆18連勝

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

世籃賽／不到16分鐘就下班　字母哥領軍痛宰蒙特內哥羅

愛棒球才來！李宗盛獻唱無價唱哭球迷　阿迷趴經典永存

張育成二、三壘有人被三振　回傳球打中裁判得分

前桃猿洋投道恩斯遭強襲球擊中臉部　當場趴地送醫檢查

U18世界盃／鄭宗哲死而復生扭轉氣勢　教頭：很關鍵！

U18世界盃／余謙強心臟連飆4K　中華5比4險勝西班牙

熱門新聞

快訊／宣布不參加東京奧運！莊智淵深夜400字吐心聲：不再參加代表隊…

韋蘭德生涯第3場無安打比賽　大聯盟史上第6人

U18世界盃／被日本16分打爆　中斷美國跨屆18連勝

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

世籃賽／不到16分鐘就下班　字母哥領軍痛宰蒙特內哥羅

愛棒球才來！李宗盛獻唱無價唱哭球迷　阿迷趴經典永存

讀者回應

﻿

最新新聞

1王建民24日赴日　觀察台灣好手

2王威晨不遺憾　三壘手個人獎差1場達標

3被耽誤的rap歌手 李茲談寫歌契機

4暴龍冠軍教頭執教加拿大氣到捶地

5蘇俊璋、岳政華、魏碩成　有機會上一軍

熱門新聞

1即／宣布不參加東奧！莊智淵深夜400字吐心聲

2韋蘭德第3場無安打　大聯盟史上第6人

3U18世界盃被日本打爆　美國斷18連勝

4統一註銷陳傑憲　古林睿煬準備上一軍

516分鐘下班　字母哥領希臘大勝

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366