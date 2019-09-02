一般組也能體驗國際型賽事！　2019全國大專校院排名賽開辦

▲2019全國大專校院羽球排名積分賽今年開打。（圖／大專體總提供）



體育中心／綜合報導

今年首度舉辦的「大專校院羽球排名積分賽」，專屬一般組大學生，分為男女單雙打及混雙5項目，將於21日起在北、中、南共舉辦4場分站賽，讓喜愛羽球的大學生也能體驗國際賽等級賽會。

本賽會自3日(星期二)起，以學校為單位報名。第一站於9月21至22日在台北市立大學辦理；第二站於10月19至20日在國立中山大學辦理；第三站於11月2至3日在國立彰化師範大學進德校區辦理；第四站於12月14至15日在長庚科技大學辦理。

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最終擇四站各組的總積分12強進入年終總決賽，決賽於12月21至22日在內湖網球中心辦理，為爭奪全國大學羽球選手最高榮耀。

為鼓勵一般組選手投入羽球運動，主辦單位特設立運動獎助學金，年終總決賽各組第1名可獲得新臺幣2萬5仟元整、第2名新臺幣1萬元整、第3名新臺幣5仟元整。

美津濃為致力推廣大學羽球運動，投入新臺幣150萬元之等值商品於本次賽會，不論在服裝、比賽用球、器材及獎品等等，都投入非常大的支持，顯見對一般組賽事的重視程度，希望讓熱愛羽球運動的大學生能夠將羽球當成日常生活的一部分，更希望讓參與的學生們留下深刻美好回憶。

大專體總致力推廣國內大學各運動，長期推動體育運動，持續開展大學各運動種類競賽活動，期望藉由持續推動全民羽球運動，提升台灣參與羽球人口比率，讓大學羽球運動更為活絡。

