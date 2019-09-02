台北公開賽／體力不比年輕選手差！　周天成捍衛主場拚第3冠

▲中華台北羽球公開賽，周天成領銜捍衛主場。（圖／主辦單位提供）



記者顏如玉／台北報導

中華台北羽球公開賽將在3日於台北小巨蛋登場，目前高居男單世界第二的周天成將領銜台將出賽，「小天」表示回家比賽感覺比較High，豪言目前自己的體能不比年輕選手差，將會力拼打到最後一天，努力把金牌留在台灣。

中華台北羽球公開賽總獎金高達50萬美金，是世界羽聯超級300賽最高獎金紀錄，包括丹麥、日本、南韓、印度、印尼等國好手都來參賽。2日的記者會中，除了周天成、王齊麟／程琪雅外，也有「南韓一姊」成池鉉一同站台，在台灣拿過3冠的她表示，今年回到「福地」期盼能再度奪冠。

請繼續往下閱讀...

▲成池鉉(左三)、周天成(左四)、王齊麟(右二)、程琪雅(右一)。（圖／主辦單位提供）



去年台北公開賽，周天成在4強不敵馬來西亞的李梓嘉止步，無緣拼下三連霸，今年帶著印尼、泰國公開賽封王的氣勢「回家比賽」，周天成表示，要努力在球場留久一點，並呼籲球迷到場給予支持，「地主比賽比較High，不管得分或失分，球迷都會給予加油，讓我都能表現更好。」

今年29歲的周天成，面對許多年輕選手的衝擊，他自信霸氣地說，體能狀況還是比年輕選手好，「年輕選手只能用速度的戰術，我就必須用更多的經驗、技術去調動他們，且我現在在場上也更懂得如何節省體力，我覺得狀況比以前都好。」