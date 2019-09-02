世籃賽／暴龍冠軍教頭執教首戰氣到捶地　加國對立陶宛將是生死戰

▲加拿大主帥納斯。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

加拿大主帥納斯(Nick Nurse)頂著率暴龍奪得隊史首冠光環來到世界盃舞台，小組賽首戰就面臨挑戰，加拿大第3節一度克服雙位數落後取得1分反超，末節卻沒能堅持下去，防線崩潰被打出32對15的猛攻，終場慘輸澳洲16分，他一度氣到捶地洩憤。這位NBA冠軍教頭坦言，下一場對立陶宛將是一場生死戰。

執教NBA首季，納斯就在不被外界看好之下，帶領暴龍贏得隊史首冠，他也得到加拿大國家隊的青睞，接掌加國兵符，他接受《多倫多太陽報》訪問時表示，非常享受這趟全新的旅程，充滿各種樂趣，「我從來沒去過澳洲，也沒去過中國，每天對我來說都很迷人。」

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不過加拿大本屆徵召過程並不順利，大名單上17名NBA球員僅國王控衛喬瑟夫(Corey Joseph)和魔術中鋒柏區(Khem Birch)同意出征，加上他們所處的是「死亡之組」，在以92比108輸給澳洲後，晉級之路變得相當艱難。

納斯直言，「要從這個組別脫穎而出，你必須打出極為優異的表現，我們今晚確實有些不錯的表現。」不過一度在第3節取得77比76反超的加國，末節卻沒能延續反攻氣焰，被打出15對32的猛攻，最終以92比108慘輸了16分。

納斯不諱言，他們現在陷入放手一搏不然就得面臨被淘汰的艱難處境，下一戰對上整體實力平均又有經驗的立陶宛，將是一場生死戰。立陶宛陣中有前暴龍中鋒瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)坐鎮，還有5名參加過2014年世界盃的球員，外界普遍看好由他們與澳洲取得晉級資格。