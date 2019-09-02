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「超級瑪利歐」現身桃園運動村　PKㄚ桃、園哥體驗全運會！

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▲▼9月14日至15日桃園運動村體驗全運會。（圖／桃園市政府提供）

▲9月14日至15日桃園運動村體驗全運會。（圖／桃園市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／桃園報導

桃園打造「運動城市」為亮點品牌，10月19日至10月24日將舉辦「108年全國運動會」，一共有34項運動賽事，50座場館。為推廣運動城市風氣，桃園市府特別在9月14日至9月15日，於市政府府前廣場舉辦「桃園運動村」，特別邀請「任天堂超級瑪利歐」蒞臨運動村，就是要High翻桃園！

為讓更多人認識全運會資訊，桃園市政府在9月14日至9月15日於市政府府前廣場舉辦「桃園運動村」，提供多項全運會賽事體驗，還有ㄚ桃、園哥與眾多超人氣人物陪你過中秋、玩遊戲，搶先闖關送全運會好禮！更特別邀請「任天堂超級瑪利歐」蒞臨運動村，這是瑪利歐首次跨國與城市合作推廣運動，現場打造經典瑪利歐遊戲實體場景供市民朋友拍照打卡，讓你置身瑪利歐世界，絕對熱鬧精彩，High翻桃園。

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▲▼9月14日至15日桃園運動村體驗全運會。（圖／桃園市政府提供）

「桃園運動村」以「射擊」、「跆拳道」、「桌球」等3種全運會賽事項目，設計趣味互動關卡，並以全運會「自由車公路賽」賽道，打造VR實境自行車遊戲體驗，只要頭戴VR裝置，360度實景、感受騎行自行車的震動與風感，讓你一秒化身選手！

東京奧運將在2020年登場，對於確定參加東京奧運的選手來說，全國運動會堪比奧運前哨戰，選手也進入緊鑼密鼓訓練期，蓄勢待發。這次活動，東京奧運宣傳形象之一的「超級瑪利歐」將首次「出國」與城市合作，參加「桃園運動村」，現場設置瑪利歐網球、瑪利歐派對、以及最經典的瑪利歐兄弟等遊戲，邀請各界瑪利歐迷，前往活動現場體驗互動競賽的樂趣，還有實體化的超級瑪利歐經典場景與過關城堡，彷彿置身遊戲場景，千萬不能錯過！

10月19日至10月24日，精彩賽事都在全國運動會！所有賽事免門票入場，歡迎進場看比賽、一起挺全運，瞭解更多全國運動會相關資訊，請鎖定「桃園事」臉書。

▲▼9月14日至15日桃園運動村體驗全運會。（圖／桃園市政府提供）

關鍵字： 超級瑪利歐ㄚ桃園哥桃園全運會全國運動會
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