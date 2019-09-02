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搶超前分撞倒66歲老主審威斯特　戴維斯表情囧了！

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記者潘泓鈺／綜合報導

麥克尼歐（Jeff McNeil）擊出滾地球後，三壘的戴維斯（Rajai Davis）拔腿狂奔試圖搶下超前分，為了閃避回傳球意外撞倒主審威斯特（Joe West），等待身材龐大的威斯特緩緩從戴維斯身上爬起來後，無奈的看著主審舉起手臂判定出局。

戴維斯為了閃避一壘手的回傳球，滑壘偏離本壘軌道撞上威斯特，後者更是直接倒在他的背上，此時的戴維斯臉上已經浮現尷尬的神情，這位66歲身材龐大的主審靠著捕手攙扶才得以起身，緩緩舉起手臂判定出局。

戴維斯的這一分影響戰局的走向，該局下半大都會強力牛棚法米利亞（Jeurys Familia）出現嚴重的控球問題，1人在壘投出保送，2出局故意四壞賀南德茲（Cesar Hernandez）再被金格瑞（Scott Kingery）擊出清壘3分打點二壘安，突破2比2僵局拉開到5比2，終場費城人就以這分數拿下勝利。

關鍵字： 大都會威斯特戴維斯
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