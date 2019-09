搶超前分撞倒66歲老主審威斯特　戴維斯表情囧了！

記者潘泓鈺/綜合報導

麥克尼歐(Jeff McNeil)擊出滾地球後,三壘的戴維斯(Rajai Davis)拔腿狂奔試圖搶下超前分,為了閃避回傳球意外撞倒主審威斯特(Joe West),等待身材龐大的威斯特緩緩從戴維斯身上爬起來後,無奈的看著主審舉起手臂判定出局。

戴維斯為了閃避一壘手的回傳球,滑壘偏離本壘軌道撞上威斯特,後者更是直接倒在他的背上,此時的戴維斯臉上已經浮現尷尬的神情,這位66歲身材龐大的主審靠著捕手攙扶才得以起身,緩緩舉起手臂判定出局。

*record scratch*



Yup, that's me. You're probably wondering how I got into this situation. pic.twitter.com/gaRsgDXmsv