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ABL／楊敬敏宣布回家打球　夢想家預告還有重磅補強

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▲楊敬敏親自宣告回家打球。（影片由夢想家提供）

記者杜奕君／台北報導

寶島夢想家2日正式宣布簽下「阿美族戰士」楊敬敏，為ABL新賽季持續招兵買馬，夢想家球團也釋出了一部楊敬敏的回歸影片，楊敬敏在影片中正式宣告，「這次，我回家打球！」據了解夢想家接下來仍將有重量級球星將加盟入隊，屆時包括新任總教練、全體隊員，也將一次亮相向外界宣示新賽季到來。

謠傳已久的補強動作，2日終於由夢想家球團官方聲明證實，綽號「阿美族戰士」的楊敬敏，在經過7個賽季的CBA旅外生涯後，今日正式宣告將披上夢想家5號球衣，新賽季轉戰ABL東南亞職籃聯賽。

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由「野獸」林志傑加盟富邦勇士帶起的這波「黃金世代回歸潮」，此次楊敬敏也選擇回到台灣，正式加盟寶島夢想家，球團方面今日除了發布正式聲明外，也是出了楊敬敏回歸影片，影片中由他本人親自宣告「回家打球」，也為夢想家新賽季的補強揭開序幕。

據了解，夢想家下一波補強已經呼之欲出，預計近期就將揭曉，領隊「黑人」陳建州也請外界拭目以待，希望新賽季戰力能持續維持，並贏得球迷支持及信賴。

在楊敬敏加入後，夢想家也成為台灣籃壇「黃金世代」的另類集散地，包括田壘、李學林、陳世念，如今又有楊敬敏加盟助陣，整體聲勢可說更加龐大。

目前包括曾文鼎、張宗憲等戰將，都尚未確定新賽季個人動向，接下來包括富邦勇士及寶島夢想家是否還將出手補強，也絕對值得外界關注。

▲楊敬敏加盟寶島夢想家。（圖／寶島夢想家提供）

▲楊敬敏正式加入寶島夢想家。（圖／夢想家提供）

關鍵字： 楊敬敏夢想家陳建州ABL籃球田壘李學林陳世念阿美族戰士
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