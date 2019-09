世籃賽／柏加特酸孫楊遭中國球迷狂噓　完全不在意還「鼓掌」

▲澳洲柏加特。(圖/CFP,下同)

記者游郁香/綜合報導

上季短暫重返NBA的勇士冠軍中鋒柏加特(Andrew Bogut),今夏為了力挺拒絕與中國泳壇一哥孫楊合照的「同鄉」泳將霍頓(Mack Horton),在個人推特發文嘲諷孫楊,他也成了本屆中國世界盃最不受歡迎的球員,在澳洲小組賽首戰只要一拿球就被狂噓;對此他一點也不在意,還得意貼出自己與幾位中國球迷的合照。

Great to catchup with all my fans in China!!! pic.twitter.com/Q1Be3FeW17