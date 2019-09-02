運動雲

>

世籃賽／柏加特酸孫楊遭中國球迷狂噓　完全不在意還「鼓掌」

ETtoday運動雲

▲▼澳洲柏加特。（圖／CFP）

▲澳洲柏加特。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

上季短暫重返NBA的勇士冠軍中鋒柏加特(Andrew Bogut)，今夏為了力挺拒絕與中國泳壇一哥孫楊合照的「同鄉」泳將霍頓(Mack Horton)，在個人推特發文嘲諷孫楊，他也成了本屆中國世界盃最不受歡迎的球員，在澳洲小組賽首戰只要一拿球就被狂噓；對此他一點也不在意，還得意貼出自己與幾位中國球迷的合照。

身為勇士王朝「元老」之一的柏加特，曾幫助灣區大軍在2015年奪下睽違40年的總冠軍，他在2018年返鄉加盟澳洲雪梨國王隊，離開NBA殿堂依舊保持不錯的狀態，上季還奪得NBL聯賽MVP和最佳防守球員；今年3月因此被老東家勇士簽回打了19場季後賽，可惜沒能完成3連霸。

賽季結束後，柏加特表明無意續留NBA，將回到雪梨國王隊，他卻因為在個人推特力挺澳洲泳將霍頓，很酸地寫道，「和孫楊同台領獎的選手應該用錘子把頒獎台砸爛。」惹惱了中國球迷。幾天後他用中文寫下「愛你們」，卻又加上「NMSL(你媽死了)」的不雅詞句，讓中國網友氣得牙癢癢。

沒有意外的，柏加特在世界盃小組賽首戰，被「主場」的中國球迷噓爆，但他一點也不在意，先是在推特上轉發國王隊老闆史密斯(Paul Smith)的發文，並加上3個鼓掌的表情符號，「看到柏加特在中國這麼受歡迎感覺很棒，每次他一拿球，球迷就會大聲吶喊表達對他的支持，謝謝你們！」2日下午又貼了一張自己與數名中國粉絲的合照，帶有嘲諷意味。

▲▼澳洲柏加特。（圖／CFP）

關鍵字： 澳洲隊柏加特世界盃男籃男籃世界盃世籃賽NBA
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

推薦閱讀

世籃賽／美一哥華克夢幻腳步讓捷克全傻了　他讚米歇爾天生領袖

世籃賽／字母哥不想被叫MVP　自信希臘「無上限」還沒想對美國

世籃賽／佛尼爾砍26+10力壓施洛德23分　法國挺過德國反撲取首勝

世籃賽／塞爾維亞仍高居戰力榜第一　王牌中鋒約基奇變胖遭調侃

世籃賽／柯爾曝波總最信賴巴恩斯　美國隊唯一NBA冠軍成員

暴龍記者為林書豪落腳CBA開心　「在NBA沒機會不代表生涯終結」

安東尼參與尼克非正式5對5訓練　KD+KI正說服籃網簽甜瓜

籃網前鋒「養傷誤用禁藥」遭禁賽25場　錢德勒損失超過58萬美金

警方向卡森斯發出逮捕令！　表弟被控家暴最高面臨1年監禁

林書豪點名郭艾倫、丁彥雨航都能打NBA　「最重要的是機會」

熱門新聞

快訊／宣布不參加東京奧運！莊智淵深夜400字吐心聲：不再參加代表隊…

韋蘭德生涯第3場無安打比賽　大聯盟史上第6人

U18世界盃／被日本16分打爆　中斷美國跨屆18連勝

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

世籃賽／不到16分鐘就下班　字母哥領軍痛宰蒙特內哥羅

愛棒球才來！李宗盛獻唱無價唱哭球迷　阿迷趴經典永存

讀者回應

﻿

最新新聞

1韋蘭德無安打　E奶辣妻甜喊鐵粉

2美網8強戰大小費德勒對決

3朱育賢蘇智傑詹子賢　開轟新勢力

4洪總驚喜江少慶飆速：12強靠旅外

5台日左投對決　王彥程VS宮城大彌　

熱門新聞

1即／宣布不參加東奧！莊智淵深夜400字吐心聲

2韋蘭德第3場無安打　大聯盟史上第6人

3U18世界盃被日本打爆　美國斷18連勝

4統一註銷陳傑憲　古林睿煬準備上一軍

516分鐘下班　字母哥領希臘大勝

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366