世籃賽／柏加特酸孫楊遭中國球迷狂噓　完全不在意還「鼓掌」

▲澳洲柏加特。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

上季短暫重返NBA的勇士冠軍中鋒柏加特(Andrew Bogut)，今夏為了力挺拒絕與中國泳壇一哥孫楊合照的「同鄉」泳將霍頓(Mack Horton)，在個人推特發文嘲諷孫楊，他也成了本屆中國世界盃最不受歡迎的球員，在澳洲小組賽首戰只要一拿球就被狂噓；對此他一點也不在意，還得意貼出自己與幾位中國球迷的合照。

Great to catchup with all my fans in China!!! pic.twitter.com/Q1Be3FeW17 請繼續往下閱讀... September 2, 2019

身為勇士王朝「元老」之一的柏加特，曾幫助灣區大軍在2015年奪下睽違40年的總冠軍，他在2018年返鄉加盟澳洲雪梨國王隊，離開NBA殿堂依舊保持不錯的狀態，上季還奪得NBL聯賽MVP和最佳防守球員；今年3月因此被老東家勇士簽回打了19場季後賽，可惜沒能完成3連霸。

賽季結束後，柏加特表明無意續留NBA，將回到雪梨國王隊，他卻因為在個人推特力挺澳洲泳將霍頓，很酸地寫道，「和孫楊同台領獎的選手應該用錘子把頒獎台砸爛。」惹惱了中國球迷。幾天後他用中文寫下「愛你們」，卻又加上「NMSL(你媽死了)」的不雅詞句，讓中國網友氣得牙癢癢。

沒有意外的，柏加特在世界盃小組賽首戰，被「主場」的中國球迷噓爆，但他一點也不在意，先是在推特上轉發國王隊老闆史密斯(Paul Smith)的發文，並加上3個鼓掌的表情符號，「看到柏加特在中國這麼受歡迎感覺很棒，每次他一拿球，球迷就會大聲吶喊表達對他的支持，謝謝你們！」2日下午又貼了一張自己與數名中國粉絲的合照，帶有嘲諷意味。