中職／最強復古祭　獅王神轎創意製作限量報名

▲統一獅復古祭，獅王神轎創意製作限量報名。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一獅下半季倒數第二檔主題活動，13至15日中秋連續假期推出「復古祭」，帶大家回味「那些年看棒球的日子」，球團連續3天特別企劃「獅王神轎DIY創意製作活動」，每天限額10組，3日中午12時開放球迷預約報名。

獅王神轎源自職棒八年延續好幾年成為獅隊早期看台球迷精神象徵，其中2012年球團更投資製作獅王神轎2.0，而2016年獅隊球隊開訓更與安平天后宮合作，獅王神轎也首度進駐安平天后宮，成為當年逢年過節到安平天后宮拍照打卡新景點。

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獅王神轎成為統一獅傳統應援獨有特色與精神象徵，每當球隊重要戰役，季冠軍封王戰、季後挑戰賽、總冠軍戰，獅王神轎均會現身看台凝聚球迷團結氣勢。

球團活動當天將可以與獅王神轎本尊一同參與活動，只要勇敢秀出自己的創意，即可獲得統一獅選手親筆簽名。

獅王神轎創意DIY製作活動：

報名時間：9月3日中午12：00起至額滿為止

報名方式：完成網路預約並繳付活動訂金1000元，即可完成報名

活動時間：9月13、14、15日

活動名額：每場10組

報名網址：https://www.uni-lions.com.tw/event-list.aspx

活動內容：

1、完成繳付活動訂金後，即可收到球團寄送的獅王神轎專屬布偶一支。

2、發揮創意製作獨一無二的獅王神轎

3、活動當日請於15：00完成報到，將提供展示區域，讓您秀出屬於自己的獅王神轎

4、活動當日獅王神轎比賽局間出現繞場時，報名球迷可以一同同行參與進入隊伍中

5、賽後可到場內拍攝紀念照片，每組進場人數不得超過四人。

備註：完成活動後，訂金予以全額退費，萊恩布偶贈送收藏，不用繳回。

