美網／喬科維奇肩傷退賽　止步16強拚衛冕挑戰第17冠

▲喬科維奇肩傷無奈退賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)在美網16強賽中，4比6、5比7、1比2落後給瓦林卡(Stan Wawrinka)之際，因為左肩舊傷帶來的不適選擇退賽。這一敗不僅讓他無緣在美網完成衛冕，也中止了連續6個大滿貫賽事至少闖進8強的紀錄。

喬帥和瓦林卡在比賽中殺得難分難解，但瓦林卡將招牌單手反拍的技巧展現地淋漓盡致，喬科維奇遭到4次破發，僅僅破發一次相當罕見。第三盤先是接受官方防護員上場治療後，最後決定退賽，與瓦林卡擁抱致意。走出賽場時，儘管部分球迷報以噓聲，但他仍舊豎起大拇指離場。

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「肩膀傷勢已經影響我好幾個禮拜，有時候比較嚴重，得用不同的方式止痛。但有時有效，有時沒效。」美網和澳網都是喬科維奇最強主場，除了生涯最初兩次參賽止步32強外，喬科維奇參賽就是4強保證，全部13次參賽8次晉級決賽，抱回3座冠軍。

而在比賽前，喬科維奇不諱言希望打破費德勒的20座大滿貫冠軍紀錄。目前16冠的他很可惜放掉再追近一冠的大好機會。「未來還有很長一段路要走，希望能再多打幾年，目前一點都沒有退休的念頭。現在最重要的，就是在大賽把身體和心態調整到巔峰。」