連詹皇也看傻　「單打喬」猛砍28分領奪BIG3年度冠軍

▲「單打喬」強森領軍奪下BIG3聯賽年度總冠軍。（圖／取自BIG3聯賽FB）

記者杜奕君／綜合報導

「BIG3」3對3籃球聯盟2日進行2019年賽季年度總冠軍戰，過往曾7度入選NBA明星賽的「單打喬」強森(Joe Johnson)展現超凡身手，全場猛砍28分銳不可擋，還在關鍵時刻飆進致勝三分球，如此優異表現不僅幫助所屬Triplets拿下年度總冠軍，就連在場邊觀戰的詹姆斯(LeBron James)都對強森表現讚不絕口。

本季轉戰投入BIG3聯賽，現年38歲的強森整體身手依舊維持得相當不錯，例行賽就順利奪下聯賽年度MVP殊榮，先前甚至傳出包括七六人在內的5支NBA球隊，都邀請強森參加試訓，強森很可能憑藉目前的優異表現，重返NBA殿堂。

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2日BIG3舉行2019年賽季年度總冠軍戰，強森所屬的Triplets與Killer 3s交手，此戰強森依舊展現當今聯賽第一人身手，上半場砍16分，下半場12分，全場28分、6籃板、2助攻，甚至還飆進致勝三分球，幫助球隊以50比39(該聯賽以先拿50分者勝出)奪下年度總冠軍。

此戰也吸引湖人天王球星「詹皇」到場觀戰，詹姆斯也親眼見證強森如此強勢表現。

強森自2017-18賽季結束後，上季並未獲得任何NBA球隊青睞，也讓他的18季NBA生涯暫時告終，不過在此次打出如此強勢表現後，強森是否能夠在下個賽季重返NBA賽場，相信也將是新賽季一大焦點。

▲Triplets奪下BIG3聯賽2019年度總冠軍。（圖／取自BIG3聯賽FB）