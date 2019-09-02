莊智淵和蔣澎龍20年恩怨再續 　蔣教導林昀儒取代莊一哥

▲蔣澎龍(右）和莊智淵在去年亞運出賽。（圖／記者張克銘攝）

記者王翔／綜合報導

莊智淵因不打亞錦賽團賽，選擇退出國家隊並不打東京奧運，主因和中華隊教練團有認知差距和誤會導致，被指出中華隊教練是蔣澎龍，他不贊成莊智淵不打團賽只打單項，會造成以後其它隊員仿效，莊智淵則發文批判，雖未直接點名蔣澎龍，但兩人從球員時期競爭和雙方長輩在桌球的恩怨情仇，一直再到這次蔣澎龍當教練，莊當球員最後期，雙方還是產生紛爭。

蔣澎龍的台南幫和莊智淵母子的競爭，前10幾年來都是台灣桌球的主要話題，一直到蔣澎龍退休後才結束，莊智淵也確定一哥定於一尊，一直到去年林昀儒進到亞運代表隊，今年世界排名大躍進，八月最新排名已經到了第10，莊智淵已經掉到了35，林昀儒取代了莊的一哥位置。

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▲莊智淵(左)和蔣澎龍於2004年奧運雙打合拍過。（圖／達志影像／美聯社）

由於蔣澎龍目前是林昀儒國際比賽的指導教練，林昀儒目前未來前途不可限量，目前國家隊也看到林昀儒在明年東京奧運的可期，希望以莊智淵的經驗來搭配林昀儒持續進化戰力，藉以打造出最好的奪牌機會，因此蔣和莊在這次打什麼比賽的觀點不同，才引發了後面的莊二度PO文，並退出國家隊的事件。

蔣澎龍和莊智淵球員時期也是各自為政，但國家隊都會在一起並肩作戰，在2004年雅典奧運還因當時體委會主委林德福的搓合，兩人合作打雙打，可惜最後也未得牌；後來莊智淵漸佳，蔣澎龍也因年紀較大漸退出，近幾年再接下國家男子隊教練，這兩年主要更是協助林昀儒成長進步。

體育署長高俊雄對此事件表示，說日前曾有桌球教練發言不當、甚至涉及人身攻擊的確不妥，將依照教練選手管理要點處理，希望此事未來不再重複發生，但並未點名教練名字。

▲林昀儒取代莊智淵一哥位置。（圖／取自ITTF）

