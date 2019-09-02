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中職／統一獅復古祭13日登場　徐懷鈺開唱擔任開球嘉賓

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▲徐懷鈺。（圖／統一獅提供）

▲徐懷鈺。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一獅下半季倒數第二檔主題活動，13至15日中秋連續假期推出「復古祭」，帶大家回味「那些年看棒球的日子」，13日周五特別邀請到徐懷鈺Yuki青春開唱。

徐懷鈺1998年出道，唱紅許多經典歌曲『妙妙妙』、『我是女生』、『愛像一場重感冒』等歌曲，都是膾炙人口經典歌曲，也是那些年，看棒球時生活中的經典回憶。

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「復古祭」為統一獅年度最大主題活動，規劃「統一獅榮耀歷史文物展」、「統一獅傳統應援」、「統一獅經典ＯＢ再現」，該系列主題活動將穿著「復刻版早期球衣」出賽，球團也將推出相關周邊商品。

復古祭主題活動首日，賽前場內表演活動由徐懷鈺Yuki演唱三首經典歌曲，帶球迷一起回到那些年看棒球的回憶，且將首度站上職棒投手丘擔任開球嘉賓，為統一獅復古祭開出漂亮好球。

徐懷鈺表示：「非常開心獲得統一獅邀請擔任開球嘉賓，這是我第一次站上投手丘，很期待也很緊張，是一個全新的嘗試，歡迎支持我的球迷一起進場來參與這次活動，這也是我首度在球場演唱，很期待與棒球迷見面。」

9/13~15統一獅復古祭賽事資訊

9.13(五) 17：05 象vs獅 台南棒球場
9.14(六) 17：05 象vs獅 台南棒球場
9.15(日) 17：05 象vs獅 台南棒球場
購票方式：即日起全台統一超商ibon售票系統搶購預售票。
備註：連續三天實施傳統應援方式，獅隊應援曲一壘Ｅ區，象隊應援曲三壘Ｅ區

關鍵字： 中華職棒徐懷鈺中職統一獅
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