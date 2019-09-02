莊智淵帶林昀儒東京奧運得牌　才是生涯最完美結局

▲莊智淵 。（圖／記者張克銘攝）

記者王翔／綜合報導

莊智淵應該在東京奧運做一個生涯完美的結局，然後再宣布從國家退休，再從事他自己想要的開心打桌球，和傳承桌球給更多年輕選手志向，尤其他在去年亞運結束後曾講，這應該是他最後一次的亞運，如果2022杭州亞運還打，應該是打電競，但他在去年亞運結束後仍以東京奧運參賽為生涯最後目標，一直在拚積分維持排名。

莊智淵經歷四屆奧運和六屆亞運，他希望東京奧運完成自己第五次奧運，如果自己可以拿面牌或是協助中華桌球得牌，都是生涯最漂亮的結局，不過就在距奧運不到一年，都在一直參賽爭積分時，莊智淵的不打東京奧運也不再代表國家隊出賽國際賽，這的確和他在去年亞運結束時的自己許下諾言目標反悔了。

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▲林昀儒於捷克公開賽奪冠。（圖／翻攝自ITTF）

莊智淵近年一直拚下去，他相對於中國隊的主力對手，已經換了四代，葥兩代都在中國隊當總教練和桌協領導了，終於在今年台灣桌球由林昀儒取代了莊智淵一哥的世界排名，林昀儒也成為台灣桌球在明年東奧以及更長達未來10年的希望，莊智淵在此關鍵的好時機，如果能再帶林昀儒在明年奧運殺出，不再是自己過往10年獨力撐起台灣男桌在國際的局面，這才是個性溫和都以大局重的莊智淵的始終的最想看到的結果，然後可以光榮退休。

向來發言拘謹，不苟言笑的莊智淵，說在去年亞運結束後，自己也難得露出笑容表示，先以東京奧運為目標，亞運結束後，就要開始征戰國際公開賽，搶奧運積分。因此可以確定，再以積分足夠為前提下，莊智淵會再參加一次奧運，「但如果是亞運的話，就算會參加，也可能是另一種身份了。」

東京奧運時莊智淵也39歲，他認為年紀對比賽不構成影響，但的確在訓練上，身體會無法承受太密集的訓練，但他還是要完成最後任務。

▲莊智淵。（圖／記者張克銘攝）