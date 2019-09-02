世籃賽／美一哥華克夢幻腳步讓捷克全傻了　他讚米歇爾天生領袖

▲美國隊一哥華克。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

美國隊本屆一哥華克(Kemba Walker)在小組賽首戰對上捷克一役，充分展現他優異的突破能力，次節最後17秒先是使出「Crossover」晃過對手，接著在罰球線附近做了「後撤步」，又騙了防守球員一次，最後來了一記輕巧拋投，讓捷克全員措手不及，只能在籃下眼睜睜看著球入網。

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尋求3連霸的美國隊，由於本屆陣容「星度」不足而備受質疑，小組賽首戰對上上季頂替巫師一哥沃爾(John Wall)先發的薩托蘭斯基(Thomas Satoransky)領軍的捷克，首節一度慢熱被反超4分；次節憑藉爵士新星米歇爾(Donovan Mitchell)和一哥華克接連跳出來搶分，再度拉開領先差距，終場以88比67取勝。

此役華克只打了18分鐘便以8投6中貢獻13分、4助攻，他的切入讓捷克防守球員相當頭痛，次節最後17秒，他假裝要後撤步跳投，引防守者上前封阻，再往籃下拋進兩分，突然變換節奏，使得對手完全措手不及，只能眼睜睜看著球入網。

除了一哥展現突破本領，爵士新星米歇爾也開啟火力，他出賽25分鐘高居全隊之冠，11投7中砍下16分、2助攻和2籃板，包辦了2顆三分球；末節最後4分36秒左右，還有一記快攻雙手猛扣，讓現場的球迷嗨翻。

▲美國男籃米歇爾。（圖／CFP）

22歲的米歇爾被華克大讚是「天生領袖」，球技和心態都遠遠超越實際年齡，「他的技巧很不可思議，他是一個優秀的球員，但他也知道自己還有提升空間，他想要繼續進步。」

米歇爾此役與華克同場先發，首度登上世界盃舞台，他不僅毫無懼色，更能跳出來替球隊拉開領先；美國主帥波波維奇(Gregg Popovich)給他極高的評價，「他有著高籃球智商，也願意當一名領袖，我覺得他會表現得很棒。」