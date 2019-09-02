亞桌團體賽爭奧資格演練　莊智淵和教練團認知差距

▲莊智淵 。（圖／記者張克銘攝）

記者王翔／綜合報導

莊智淵和教練團的認知差距在是否打亞錦賽團體賽，其實亞錦賽團體冠軍就可直接取得奧運參賽，雖然很難和大陸拚下取得，但整體作戰重要目標是對明年一月奧地利的奧運團體資格賽，扣掉各洲冠軍六隊，團體資格賽前九名才能獲得奧運團體賽門票。

亞洲團體賽男子需要由單打和雙打完成，莊智淵雖目前不再是中華隊排名最高，卻是國際大賽經驗最豐富，仍具有相當程度穩定競爭力，等於是精神領袖，因此中華隊教練團希望在團賽能夠一起出賽，保持更好的團戰默契，並且帶領林昀儒等能夠在重要大賽中吸取經驗，因此莊智淵在團賽重要性不言可諭。

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莊智淵希望團賽結年輕球員更多磨鍊，但團賽就5人報名參加，如果不打團賽只打個人賽，團賽等於少了主力第二單打，這對中華隊排兵佈陣具有非常重要影響，目前亞團賽中華男子隊是林昀儒、莊智淵、陳建安、彭王維、王泰葳等五名球員，陸媒評價還蠻高的，是不可輕忽的對手，其中雙打是林昀儒／王泰葳和陳建安／彭王維搭檔雙打，莊智淵在本次亞錦團賽專心負責單打。

莊智淵希望由年輕選手代替團賽出賽，立意雖好，但應不是在此重要大賽，巴拉圭公開賽雖是個人積分，但就實力而言，最好的世界和亞洲選手也集中在亞錦賽，團賽和個人賽如果都專心於此，應較符合東京奧運備戰的最高有利原則。