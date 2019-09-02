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ABL／楊敬敏正式加盟夢想家　預告還有下一波補強

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▲楊敬敏加盟寶島夢想家。（圖／寶島夢想家提供）

▲楊敬敏正式加盟寶島夢想家。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

寶島夢想家休賽季緊鑼密鼓的籌備補強計畫，日前已陸續揭曉外援及教練人選，今日首次公佈本土球員加入震撼彈，球團網羅從CBA返台的「阿美族戰士-楊敬敏」加盟，35歲的楊敬敏擁有9年SBL及7年的CBA資歷，他的到來將為球隊提升二、三號位置戰力更有利於球員調度。

楊敬敏，綽號阿美族戰士，身高190公分，場上能擔任得分後衛、小前鋒為搖擺人。SBL生涯初期效力台灣銀行，2007至2012年效力台灣啤酒，拿下兩次SBL總冠軍(2008、2011)及SBL冠軍賽MVP(2011)，更於2009年獲得分王及年度最佳五人獎項。

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在SBL打出身價後， 28歲正值生涯巔峰的楊敬敏於2012年挑戰CBA(2012至2019年)，在2018年打出代表作的最佳賽季，場均上場36.7分鐘可繳出 14.9分 2.9助攻 4籃板 1.4抄截，三分球命中率33%、兩分命中率57% 、罰球命中率88%，也是將近180俱樂部的高水準表現，近期身體回到最佳狀態的楊敬敏加入夢想家勢必能幫助到球隊在得分上的挹注。

旅外長達七年的楊敬敏對於能返台再續籃球生涯，感到期待且興奮的說，「其實上個賽季尾段時就有回家的想法，很開心能順利回到家鄉打球！大家都知道我傾向能回來這，因為我們這幾個(指:黃金世代)都有家庭跟小孩，這方面跟年輕時不一樣，感受到球團釋出最大誠意，盡量配合我，使我能全心在球場上發揮。」

征戰過CBA七個賽季，他的籃球水平甚至被當時在CBA北控男籃的主帥王錫東譽為「亞洲外援」，給予他大量上場時間及球權發揮。歷經SBL加上CBA生涯共16年，身經百戰的楊敬敏對於ABL東南亞籃球聯賽感到新鮮，去年看過好幾場轉也有所研究，楊敬敏表示，「ABL的強度真的很高，如大家所知，都說它是個外援聯盟，聯盟為了比賽流暢性、精彩度讓裁判的吹判變得鬆散，鼓勵多一點的身體接觸進而提升比賽觀賞性，這方面要趕緊適應。」

▲楊敬敏加盟寶島夢想家。（圖／寶島夢想家提供）

對於加入ABL賽場未來將與老戰友「野獸林志傑」對決，興奮的說：「真的很期待能跟老戰友對決，我們將全力以赴，希望可以呈現高張力、強度的比賽給台灣球迷們看。」

曾經與阿美族戰士並肩作戰，一起在台啤隊拿下SBL總冠軍的夢想家領隊陳建州是這次招募楊敬敏加盟成功的關鍵，領隊陳建州說，「首先感謝他回來加入我們，在還有CBA球隊向他招手時，我們積極邀請他加入，期待他把CBA的經歷所學，帶回來給台灣籃球的後輩們。能與他再次奮戰，也算是再續前緣，現在他成為老大哥了，再回到這為台灣籃球一起努力。」

日前才提出「獵獸計畫」的口號，陳建州對於楊敬敏與林志傑的對決也感到期待地說，「曾經也是戰友，打的位置也一樣！更同為阿美族戰士，在球場上的攻防，他會比任何人都了解林志傑，期待這樣地良性競爭！」最後，陳建州再跟大家預告「補強未完待續，請期待。」

關鍵字： 楊敬敏ABL寶島夢想家CBA旅外台將
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