世籃賽／字母哥不想被叫MVP　自信希臘「無上限」還沒想對美國

▲希臘字母哥安戴托昆波。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

希臘一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)在世界盃小組賽首戰對蒙特內哥羅，雖僅打了15分鐘56秒，但他頻頻大秀爆扣美技，還在籃下賞給對手麻辣鍋，攻下10分、8籃板小試身手，率隊以85比60狂勝。「字母哥」對希臘本屆陣容充滿信心，直言他們的天賦無上限。

由新科NBA年度MVP安戴托昆波領軍的希臘，小組賽首戰碰上實力與他們有段落差的蒙特內哥羅，「字母哥」沒有花費太多力氣在這一戰，他整場打了不到16分鐘，除了不斷上演灌籃美技，還有靈巧的轉身拋投，在極為有限的上場時間內，9投4中高效砍下10分、8籃板，外帶2抄截、1火鍋。

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希臘終場以85比60大勝25分，輕鬆取得「開門紅」，下一戰要對上巴西。「字母哥」對球隊充滿信心，「我認為我們沒有上限，這支球隊中的每個人都很出色，我的隊友都在豪門打球，有著很豐富的經驗。如果我們付出100%的努力，我們會打出好表現。」

儘管奪得了上季NBA年度MVP獎項，但「字母哥」依舊保持一貫的謙虛態度，直言不喜歡被叫MVP，因為那已經是「過去式」，他所要做的只有盡所能去做那些能幫助球隊贏球的事，不管是防守、搶籃板或執行任何教練的指示；他也強調希臘陣中的每個人都同等重要。

「字母哥」透露，希臘主帥史庫托普洛斯(Thanasis Skourtopoulos)到密爾瓦基見他的時候告訴他，想找「好孩子」入隊，其次才是「好球員」，「我們的球隊正歷經換血，我並不是最重要的球員，我可以念出球隊所有人的名字，他們都非常重要，可以為這支球隊帶來很多貢獻。」



外界也相當關注希臘可能會在次輪碰上尋求3連霸的美國隊，對此「字母哥」則不願多談，「我們現在沒有想到對決美國隊的事，我們專注於這場很棒的勝利，我們可以做得更好。我們下一戰的對手是巴西，我們必須把專注力放在這場比賽上，美國隊還太遙遠，我們必須一場一場打。」