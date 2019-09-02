莊智淵在奧運中華隊具重要角色　若退出極不利爭牌

▲莊智淵。（圖／記者李毓康攝）

記者王翔／綜合報導

莊智淵發文不再代表國家隊出賽，也不要再打東京奧運，雖然他明年東奧時他已39歲，為了台灣桌球這幾年他仍繼續拚戰，原本很可能東奧是他生涯最後一次奧運，不過他宣布不再打東京奧運，這個決定文不符合他一直堅持的理念，但和國家隊教練團之間參加亞錦賽與否的紛爭，導致他突然做出不打東奧的決定。

關鍵在於莊智淵在打完巴拉圭公開賽後，要千里迢迢再轉往峇里島打亞錦賽，教練團希望他參加亞錦賽的團體賽，由於路程實在太遠，莊智淵希望只打個人賽，教練團認為這樣他應該放棄巴拉圭，專心打亞錦賽從團賽開始打，莊認為亞錦賽就不需再選他，應該年輕球員代表出賽，才引發了他連續發兩次文，先重批教練團，第二次則是真接宣布不打東奧，也不代表國家隊出賽。

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事實上，亞洲錦標賽團體賽冠軍是可以先取得奧運團體參賽門票，加上日本是地主並不需要在這次亞錦賽競爭，中華隊的主要目標是中國、南韓、香港，雖然冠軍機會不大，但這是一場大賽操兵演練，中華隊一定可以參加明年東奧團賽，以亞錦賽為明年東奧的團體賽佈陣備戰。

▲莊智淵。（圖／達志影像／美聯社）

世界第35的莊智淵，只要積分排名維持穩定，莊智淵再戰奧運單打是沒有問題，亞錦賽單打莊願意打，希望來保積分排名，但認知落差就是在亞錦賽團體賽。

由於東奧5面金牌是男女團體賽、男女單打和混雙，另外男女雙打沒有另外單項金牌，而是僅在團賽內，因此莊智淵和陳建安的男雙組合在團體也扮有舉足輕重項目，由於每個國家男子隊最多三人參加團賽，這三人就要包含在單打2人和混雙1人在內，目前以中華隊可能的人選，林昀儒單打和混雙，再加莊智淵單打，如果團賽男雙就要看以為莊為主搭陳建安，還是以林昀儒為主搭廖振珽，這樣就組成男子團體的組合。

所以莊智淵對於中華隊而言是相當重要的，而且奧運經驗要傳承給首次參賽的林昀儒，莊智淵此時做出不打東奧決定可說是非常嚴重影響，如果和教練團在比賽重要性認知問題產生這樣決定，真的對明年中華隊桌球爭牌是非常不利。

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）