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張老師專欄／巨人隊篤定季後賽　軟銀隊榜首動搖

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▲▼日職沖繩春訓,讀賣巨人。（圖／記者季相儒攝）

▲日職沖繩春訓，讀賣巨人。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／戰評

日本職棒全年度球季賽程預計本月底結束，各隊都剩下10來場未了賽事，至今兩個聯盟那3個球隊可望晉級季後賽資格，還在撲朔迷離之間，本週各隊續有兩輪系列賽，預料賽後能夠更會明朗化，因此本週各場戰果極具重要。

今年球季比起以往較為撲朔迷離，原因在於本來一直領先勁旅，到了八月份所謂的〔農曆鬼月〕完全變質，就如兩聯盟榜首巨人、軟銀兩隊，截止目前情勢也不穩定，尤其上週一度顯現魔術數字的巨人隊目前也被磨消，卻只領先第二名橫隊4場勝差而已；然而洋聯榜首軟銀隊一段時間還領先第二名西武或樂天隊有7、8場以上勝差，上週結束軟銀只領先西武1場勝差而已，上週六兩隊一度還並列首席位呢!

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最令人難於置信是王柏融所屬的火腿隊〔去年第三名季後賽資格〕，今年季3月29日球季開幕戰首輪對歐力士系列賽2勝1和後，曾是洋聯榜首，惟曇花一現後，往後還能一直保住前三名內資格，火腿隊直到8月12日還是聯盟的第二名，可是火腿隊自8月1日一度3連敗1勝後，自此開始即全面判若兩隊，寫下9連敗厄運〔計與歐力士、軟銀及羅德3隊系列賽全軍盡墨〕。

火腿隊八月份總計出賽26場，戰績為5勝1和20負的2成50勝率，如此一來已經從本來第二名掉到目前敬陪末座厄運，即便現階段只落後第五名歐力士1場勝差，火腿也剩下季賽的19場未了賽事，但在全隊處於欲挀乏力，粟山監督領導能力大幅度退縮，加上多名強打諸如中田翔、西川、近藤、中島等主力戰將的大為走樣，加上栗山監督那麼持續關愛所謂的〔甲子園大明星〕清宮幸太郎〔擔任第四、五棒始終一蹶不振〕。

尤其眾所期許的旅日王柏融，七月初受傷下放二軍復出後也未見得好轉，甚而有更慘狀的演出，他過去選球很精，出棒準確，如今似乎看到球即生怕，沒信心，尤其經常放棄第一好球後再選擇另外兩個中意球去揮棒，自然遭三振機率偏高。目前他的打擊率下滑到2成60，與過去正常狀況的三成打擊率有天壤之別。

依據目前分析，洋聯第一至四名的軟銀、西武、樂天及羅德等4隊都有希望躋身前三名季後賽資格，不過，第五名歐力士上週有3勝3負戰績〔對羅德2勝1負，對火腿1勝2負〕，本週對西武、火腿兩個系列賽如能勝多於負，尤其對西武隊能夠全勝，勢必躋身3名內也不一定，尤其旅日新秀張奕的異軍起助力。此外，宋家豪所屬的樂天隊本週出戰軟銀及西武兩大勁敵，如能寫下勝多於負佳績，或許佔領榜首也不一定。其實，陳冠宇的羅德隊，本週也有搶得三名內席次的厚望。

總之，洋聯遠較央聯複雜一些，央聯則較明朗化，榜首巨人隊領先橫浜隊有4場勝差之多；第三名廣島隊落後橫浜隊3點5場勝差，這3支A段班領先球隊，本週系列賽的對手都是與B段班對壘，除非有意外，否則巨人橫浜與廣島3隊似可佔取前三名席位。唯一可威脅的阪神隊本週將與橫浜、廣島兩支前段班逐鹿，假設這兩個系列賽都勝多於負，當然阪神隊也能躋身前三名內席位。

今〔2〕日有一場洋聯羅德對歐人力士，因雨的補賽之外，本週二起各隊首輪系列賽賽程如下：央聯─ 巨人對中日〔新瀉球場〕；養樂多對廣島〔神宮球場；橫浜對阪神〔橫浜球場〕。洋聯─ 歐力土對西武〔神戶球場〕；軟銀對樂天福岡巨蛋〕；羅德對火腿〔千葉球場〕。

關鍵字： 張昭雄日職
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