運動雲

>

世籃賽／佛尼爾砍26+10力壓施洛德23分　法國挺過德國反撲取首勝

ETtoday運動雲

▲▼法國隊佛尼爾、德國隊施洛德。（圖／CFP）

▲法國隊佛尼爾(左)。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

男籃世界盃小組賽第2天，G組上演了德法大戰，法國開局就拉出14比0猛攻下馬威，並將對手單節得分限制在4分，迅速拉開雙位數領先。儘管德國沒有因此放棄，末節最後7秒一度追到2分差，但單場飆出26分、10籃板的法國射手佛尼爾(Evan Fournier)最後時刻罰進關鍵兩罰，率法國以78比74驚險取得首勝。

請繼續往下閱讀...

同在G組的歐洲兩強法國與德國1日晚間在小組賽首戰碰頭，法國憑藉開賽的14比0攻勢，一度在射手佛尼爾第3節還剩8分25秒砍進三分球後，拉開40比20、20分領先。但德國韌性十足，長人沃格特曼(Johannes Voigtmann)和當家得分手施洛德(Dennis Schroder)聯手率隊追分，兩人單場合力轟下48分。

德國下半場掃下54分，比法國多得了12分，一度在席普瑟(Paul Zipser)終場前7秒砍進兩分，將分差縮小到74比76；但射手佛尼爾最後4秒把握住關鍵兩罰，法國隊最終有驚無險以78比74收下小組賽首勝。

▲▼法國隊佛尼爾、德國隊施洛德。（圖／CFP）

▲德國隊施洛德(右)。（圖／CFP）

此役法國全隊表現最為出色的，是效力魔術的佛尼爾，他單場16投8中，貢獻26分、10籃板和3助攻，包辦了3顆三分彈，這也是他在世界盃賽場首度締造雙十數據；另外大前鋒姆巴耶(Amath M'Baye)拿下21分、4籃板。德國也有2人得分突破20大關，沃格特曼砍下25分、4助攻和3籃板；雷霆後衛施洛德飆23分、8助攻和4籃板。

法國驚險取勝，佛尼爾賽後表示這是很棒的一勝，「我們開局就打出強度，在進攻端分享球權，不斷跑動並保持侵略性。對手的進攻在第一節和第三節皆一籌莫展，但我們發生了失誤，沒有保護好籃板，給了他們起死回生的機會，這方面我們必須做得更好。」

▲▼法國隊佛尼爾、德國隊施洛德。（圖／CFP）

▲法國隊佛尼爾(右)。（圖／CFP）

關鍵字： 法國隊佛尼爾德國隊施洛德世界盃男籃男籃世界盃世籃賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

推薦閱讀

世籃賽／塞爾維亞仍高居戰力榜第一　王牌中鋒約基奇變胖遭調侃

世籃賽／柯爾曝波總最信賴巴恩斯　美國隊唯一NBA冠軍成員

暴龍記者為林書豪落腳CBA開心　「在NBA沒機會不代表生涯終結」

安東尼參與尼克非正式5對5訓練　KD+KI正說服籃網簽甜瓜

籃網前鋒「養傷誤用禁藥」遭禁賽25場　錢德勒損失超過58萬美金

警方向卡森斯發出逮捕令！　表弟被控家暴最高面臨1年監禁

林書豪點名郭艾倫、丁彥雨航都能打NBA　「最重要的是機會」

林書豪轉戰CBA不等於NBA生涯終結　外媒指他在中國將有「神級地位」

世籃賽／本屆最大咖字母哥膝蓋不適　2年沒為希臘出征努力培養默契

火箭總管後悔為波許交易林書豪　祝福豪小子懷念「哈林連線」

熱門新聞

快訊／宣布不參加東京奧運！莊智淵深夜400字吐心聲：不再參加代表隊…

韋蘭德生涯第3場無安打比賽　大聯盟史上第6人

世籃賽／不到16分鐘就下班　字母哥領軍痛宰蒙特內哥羅

U18世界盃／被日本16分打爆　中斷美國跨屆18連勝

張育成二、三壘有人被三振　回傳球打中裁判得分

李宗盛獻唱「無價」唱哭球迷　 最後的阿迷趴經典永存

讀者回應

﻿

最新新聞

1巨人隊篤定季後賽　軟銀榜首動搖

2佛尼爾26+10壓施洛德　法國退德國

3詹家姐妹吞蛋遭逆轉止步32強

4韋蘭德第3場無安打　大聯盟史上第6人

5張育成無安打　印地安人遭光芒橫掃

熱門新聞

1即／宣布不參加東奧！莊智淵深夜400字吐心聲

2韋蘭德第3場無安打　大聯盟史上第6人

316分鐘下班　字母哥領希臘大勝

4U18世界盃被日本打爆　美國斷18連勝

5二、三壘有人　張育成被三振

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366