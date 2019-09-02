世籃賽／佛尼爾砍26+10力壓施洛德23分　法國挺過德國反撲取首勝

▲法國隊佛尼爾(左)。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

男籃世界盃小組賽第2天，G組上演了德法大戰，法國開局就拉出14比0猛攻下馬威，並將對手單節得分限制在4分，迅速拉開雙位數領先。儘管德國沒有因此放棄，末節最後7秒一度追到2分差，但單場飆出26分、10籃板的法國射手佛尼爾(Evan Fournier)最後時刻罰進關鍵兩罰，率法國以78比74驚險取得首勝。

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同在G組的歐洲兩強法國與德國1日晚間在小組賽首戰碰頭，法國憑藉開賽的14比0攻勢，一度在射手佛尼爾第3節還剩8分25秒砍進三分球後，拉開40比20、20分領先。但德國韌性十足，長人沃格特曼(Johannes Voigtmann)和當家得分手施洛德(Dennis Schroder)聯手率隊追分，兩人單場合力轟下48分。

德國下半場掃下54分，比法國多得了12分，一度在席普瑟(Paul Zipser)終場前7秒砍進兩分，將分差縮小到74比76；但射手佛尼爾最後4秒把握住關鍵兩罰，法國隊最終有驚無險以78比74收下小組賽首勝。

▲德國隊施洛德(右)。（圖／CFP）

此役法國全隊表現最為出色的，是效力魔術的佛尼爾，他單場16投8中，貢獻26分、10籃板和3助攻，包辦了3顆三分彈，這也是他在世界盃賽場首度締造雙十數據；另外大前鋒姆巴耶(Amath M'Baye)拿下21分、4籃板。德國也有2人得分突破20大關，沃格特曼砍下25分、4助攻和3籃板；雷霆後衛施洛德飆23分、8助攻和4籃板。

法國驚險取勝，佛尼爾賽後表示這是很棒的一勝，「我們開局就打出強度，在進攻端分享球權，不斷跑動並保持侵略性。對手的進攻在第一節和第三節皆一籌莫展，但我們發生了失誤，沒有保護好籃板，給了他們起死回生的機會，這方面我們必須做得更好。」

▲法國隊佛尼爾(右)。（圖／CFP）